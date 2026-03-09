Các nước Đông Nam Á có thể đối mặt mùa Hè nóng hơn bình thường

Khu vực Đông Nam Á có thể trải qua thời gian đầu mùa Hè nóng hơn bình thường, có khả năng làm tăng nhu cầu điện và nhiên liệu, gây áp lực đối với lưới điện vào thời điểm xung đột ở Trung Đông đang khiến nguồn cung năng lượng trong khu vực bị thắt chặt hơn.

Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN (ASMC) dự báo nhiệt độ trên hầu khắp khu vực Đông Nam Á, nơi sinh sống của hơn 500 triệu người, sẽ cao hơn mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 3-5.

Dự báo này được đưa ra khi cuộc xung đột tại Trung Đông đang làm đảo lộn giao thông và sản lượng nhiên liệu trên khắp khu vực, khiến giá năng lượng tăng vọt.

Tình trạng gián đoạn kéo dài có thể đe dọa sản lượng điện của Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch cho đến tháng 4 và tháng 5, khi nhiệt độ có thể lên tới mức nóng bức.

Dự báo của ASMC cho giai đoạn 3 tháng cho thấy có đến 80-100% khả năng nhiệt độ cao hơn mức bình thường tại Indonesia và Malaysia. Nắng nóng bất thường có khả năng bắt đầu ở 2 quốc gia này và sau đó có thể sẽ lan rộng đến phần lớn lục địa Đông Nam Á trong 2 tháng tiếp theo.

ASMC cho biết nhiều khu vực của Thái Lan và miền Bắc Việt Nam cũng sẽ phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, trong khi chỉ có một số ít khu vực, trong đó có Đông Nam Việt Nam, Campuchia và một phần của Philippines, được dự báo sẽ có nhiệt độ gần mức bình thường.

Các nhà nhập khẩu khí đốt ở một số khu vực trong khối ASEAN đã bắt đầu tìm mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường giao ngay sau khi nhà cung cấp lớn Qatar tạm ngừng hoạt động cơ sở xuất khẩu lớn nhất của mình vào tuần trước do xung đột.

Giá khí đốt giao ngay ở châu Á đã tăng gấp đôi vào tuần trước và vẫn ở mức cao và người mua ở Đông Nam Á sẽ phải cạnh tranh với những người mua khác ở châu Á và châu Âu để giành một lượng khí đốt hạn chế./.

