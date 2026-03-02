Singapore đầu tư 630 triệu USD giảm khí thải trong 5 năm tới

Singapore cam kết rót 800 triệu SGD (tương đương 630 triệu USD) cho các nỗ lực giảm khí thải CO2 trong 5 năm tới nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải vào năm 2035 và cán mốc đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 2/3, Quốc vụ khanh phụ trách năng lượng và công nghệ của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, Tiến sỹ Tan See Leng, cho biết khoản kinh phí này là một trong hai “nhiệm vụ trọng điểm." Đây là những chương trình nghiên cứu và ứng dụng quy mô lớn nhằm thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của quốc gia và nằm trong kế hoạch Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp (RIE) 2030.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp, các quy trình công nghiệp và sản xuất điện chiếm hơn 80% lượng khí thải nhà kính của nước này. Singapore đang tăng cường đáng kể đầu tư vào các giải pháp triển vọng nhằm giảm phát thải trong ngành điện và công nghiệp, đồng thời đảm bảo hệ thống năng lượng vận hành tin cậy và có khả năng phục hồi. Do đó, khoản đầu tư sẽ tập trung vào các công nghệ có khả năng khử CO2 trên quy mô lớn cho 2 lĩnh vực trên.

Các công nghệ trọng tâm bao gồm điện Mặt Trời, hydro và các dẫn xuất, sử dụng năng lượng hiệu quả, lưu trữ năng lượng, thu hồi và sử dụng carbon, cùng hiện đại hóa lưới điện. Nguồn vốn sẽ hỗ trợ cả nghiên cứu giai đoạn đầu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm các giải pháp đã hoàn thiện hơn.

Nhân dịp này, Tiến sỹ Tan See Leng cũng công bố khởi động chương trình "Thí điểm khử carbon cho năng lượng và doanh nghiệp Singapore" nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phát triển và thu hút đầu tư tư nhân. Chương trình sẽ kết nối các chủ sở hữu cơ sở hạ tầng, nhà đầu tư và cơ quan chính phủ để thí điểm và hỗ trợ phát triển các sáng kiến đổi mới triển vọng.

Cũng tại phiên họp, Quốc vụ khanh Tan See Leng thông báo khoản đầu tư bổ sung 800 triệu SGD thành lập Chương trình trọng điểm RIE trong lĩnh vực bán dẫn, tập trung vào các công nghệ có tác động cao như đóng gói tiên tiến và quang tử tiên tiến.

Theo ông Tan See Leng, chương trình trọng điểm này sẽ chuyển đổi nghiên cứu thành sản phẩm và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như thúc đẩy sản xuất tiên tiến hơn, tạo ra việc làm chất lượng cao tại Singapore.

Ngành bán dẫn hiện đóng góp gần 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore. Trong bối cảnh nhu cầu chip toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, sáng kiến trên đặt mục tiêu định vị Quốc đảo Sư tử như một nút giao quan trọng mang tính chiến lược về nghiên cứu và phát triển bán dẫn.

Theo Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), chương trình này sẽ áp dụng cách tiếp cận phối hợp dựa trên danh mục đầu tư để tập hợp các nỗ lực R&D bán dẫn được tài trợ công khai theo một định hướng chiến lược chung./.