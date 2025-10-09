Nestle rút khỏi liên minh giảm phát thải khí methane toàn cầu

Ngày 8/10, tập đoàn thực phẩm Nestle cho biết đã rút khỏi liên minh toàn cầu về cắt giảm phát thải khí methane, được thành lập nhằm giảm thiểu tác động của ngành chăn nuôi bò sữa đối với hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Liên minh Hành động giảm khí methane từ sản xuất sữa (DMAA) ra đời vào tháng 12/2023, với cam kết công khai đo lường và công bố lượng khí thải methane từ chuỗi cung ứng sữa, đồng thời công bố kế hoạch giảm lượng khí thải này theo thời gian. Trong số những thành viên của liên minh có Danone, Kraft Heinz và Starbucks.

Nestle không nêu lý do rút khỏi DMAA, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm cả khí methane, trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Sau khi rút khỏi liên minh, logo của Nestle đã bị xóa khỏi trang web của Quỹ Bảo vệ môi trường (EDF) - tổ chức khởi xướng thành lập liên minh.

Hiện EDF chưa phản hồi về yêu cầu bình luận.

Theo báo cáo của Nestle, tính đến cuối năm 2024, tập đoàn đã giảm gần 21% lượng phát thải methane so với mức năm 2018.

Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) cho biết khí methane có khả năng gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn carbon dioxide gần 30 lần. Khí methane đã trở thành trọng tâm trong các nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Theo EDF, nông nghiệp gây ra gần 40% lượng khí thải methane do con người tạo ra, phần lớn đến từ hoạt động chăn nuôi./.

