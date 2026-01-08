Từ nay đến tháng 3, khả năng xuất hiện 4 đợt triều cường ven biển Đông Nam Bộ

Nhận định về diễn biến tình hình hình triều cường, Trưởng phòng Dự báo hải văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Bùi Mạnh Hà cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, các đợt triều cường xuất hiện ở mức cao với mực nước thường cao trên 4m.

Các đợt triều cường từ tháng 1/2026 và cuối năm 2026, thường trùng vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh nên mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể ở mức 4,2-4,4m.

Tại các trạm trên sông Sài Gòn (như Phú An, Thủ Dầu Một) sẽ ở mức báo động 3 và trên báo động 3.

Theo ông Bùi Mạnh Hà, từ chiều tối 8/1 đến ngày 9/1, ven biển các tỉnh, thành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau vẫn có mực nước cao, cụ thể, do ảnh hưởng của nước dâng do gió, mực nước tổng cộng cao nhất tại trạm Vũng Tàu (thủy triều + nước dâng do gió) có khả năng đạt 3,9-4m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 17h - 20h và 2h - 5h. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Dự báo trong 24-72h tới, mực nước triều tại khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng giảm. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu ở mức 3,6-3,8m

Đề cập về tình hình triều cường trong thời gian tới, ông Bùi Mạnh Hà cho rằng, từ ngày 16/1-20/1 tiếp tục xuất hiện 1 đợt triều cường với mực nước dao động từ 4-4,1m, thời gian xuất hiện vào 00-03h.

Trong tháng 2 khả năng có hai đợt triều cường, đợt 1 từ ngày 30/1-3/2 với mực nước dao động từ 4-4,1m, mực nước triều cao nhất vào ngày 1/2 là 4,09m, thời gian xuất hiện vào 14-17h; đợt 2 từ ngày 15/2-20/2 với mực nước dao động từ 3,7-3,86m, mực nước triều cao nhất vào ngày 17/2 là 3,86m, thời gian xuất hiện vào 14-17h. Đợt triều cường này ở mức thấp và ít có nguy cơ gây ngập lụt vùng ven biển.

Tháng 3 khả năng có một đợt triều cường từ ngày 28/2-5/3 với mực nước dao động từ 3,7-3,9m, mực nước triều cao nhất vào ngày 1/3 là 3,9m, thời gian xuất hiện vào 13-16h. Đợt triều cường này ở mức thấp và ít có nguy cơ gây ngập lụt vùng ven biển.

Theo ông Bùi Mạnh Hà, triều cường những ngày đầu năm 2026 nhìn chung cơ bản như trung bình nhiều năm. Thời gian xuất hiện các đợt triều cường ở mức cao thường xuất hiện vào đầu năm từ tháng 1 đến tháng 2 và từ tháng 10-12.

Trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, đỉnh triều cao nhất vào tháng 12/2025 (đợt triều cường từ ngày 3/12-9/12, mực nước triều tại Vũng Tàu ở mức 4,25m.

Theo các chuyên gia hải văn, nguyên nhân xảy ra triều cường là do lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời: Đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng triều cường. Khi Mặt Trăng và Mặt Trời nằm thẳng hàng với Trái Đất, lực hấp dẫn của chúng tác động mạnh nhất, kéo nước biển dâng cao.

Cùng với đó, triều cường thường xảy ra vào các ngày 30, mùng 1 và 15-16 âm lịch hàng tháng, khi lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời tác động mạnh nhất.Ngoài ra, lượng nước từ các con sông đổ về biển nhiều hơn, kết hợp với triều cường làm mực nước dâng cao hơn bình thường. Biến đổi khí hậu làm gia tăng mực nước biển góp phần làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của triều cường.

Trước tình hình triều cường nêu trên, khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.

Các chuyên gia về hải văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam Bộ. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều.

Ngoài ra, triều cường cao trong giai đoạn này còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình./.

Triều cường ở ven biển Đông Nam Bộ có xu hướng tăng Dự báo từ ngày 4-5/1, mực nước cao nhất tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng tăng, đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,15-4,25 m.