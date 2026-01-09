Môi trường

Cơ quan khí tượng lý giải rét hiếm gặp ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, đêm qua (8/1) và sáng nay (9/1), trời ít mây, giảm nhiệt do tác động của không khí lạnh đồng thời giảm nhiệt do mây ít (phát xạ) dẫn đến nền nhiệt hạ thấp.

Người dân trong trang phục giữ ấm đi làm trên đường Hồ Văn Huê (phường Đức Nhuận) thời điểm 6 giờ 20 phút sáng 9/1/2026. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Liên quan đến tình hình rét “bất thường” ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết do không khí lạnh liên tục tăng cường và mở rộng vùng ảnh hưởng, dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, khu vực này vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nhiệt độ thấp về đêm và sáng.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 9/1, khu vực Nam Bộ nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Thực tế, sáng 9/1, Thành phố Hồ Chí Minh trở lạnh rõ rệt khi nền nhiệt xuống khoảng 17 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là mức nhiệt độ thấp hiếm gặp, được ghi nhận là thấp nhất kể từ năm 2016.

Dự báo từ nay đến giữa tháng 1/2025, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ C và có thể kéo dài đến cận Tết Nguyên đán năm 2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về tình hình trên, ông Mai Văn Khiêm cho biết nguyên nhân của đợt rét trên là do không khí lạnh liên tục tăng cường xuống Việt Nam, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống Nam Bộ.

Thực tế, tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, đêm qua (8/1) và sáng nay (9/1), trời ít mây, giảm nhiệt do tác động của không khí lạnh đồng thời giảm nhiệt do mây ít (phát xạ) đã dẫn đến nền nhiệt hạ thấp.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý do chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, độ ẩm thấp dễ gây các bệnh về đường hô hấp với người già và trẻ nhỏ đồng thời gây nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, nên người dân cần chủ động đề phòng./.

