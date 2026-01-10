Nỗ lực tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thông tấn xã Việt Nam đã khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Đại hội mở mùa xuân lịch sử mới cho đất nước, là sự kiện mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển dựng xây quốc gia phồn thịnh, hùng cường.

Thời điểm này, công tác tuyên truyền về Đại hội đang được các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và khẩn trương, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước, cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, Thông tấn xã Việt Nam đã khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Trang thông tin đặc biệt này là một trong những chuyên trang đặc biệt có quy mô lớn, cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng một cách bài bản, sáng tạo.

Bà Vũ Việt Trang-Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Thông tấn xã Việt Nam thể hiện vai trò đi đầu của cơ quan thông tấn Quốc gia với số lượng bài viết lên đến trên 3.000 tin, bài, được dịch sang nhiều ngôn ngữ, sử dụng nhiều loại hình báo chí và được phản ánh trên hầu hết các nền tảng số của Thông tấn xã Việt Nam.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí khác cũng đã đầu tư nguồn lực, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung này. Cùng với TTXVN, một số đơn vị như báo Nhân Dân, báo Công an Nhân dân cũng đã mở các chuyên trang về sự kiện trọng đại này.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc lịch sử, nhưng Đại hội XIV mang ý nghĩa đặc biệt: mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một chương mới của lịch sử phát triển đất nước-nơi khát vọng dân tộc được gọi tên, được dẫn dắt bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân./.