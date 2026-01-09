Ngày 9/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã công bố 15 sự kiện nổi bật của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2025.

15 sự kiện gồm:

1. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc.

2. Chính thức vận hành Cổng Pháp luật quốc gia và Hệ thống Thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

Điểm đột phá của Hệ thống là khả năng liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tích hợp xác thực người dùng qua VNeID, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn. Sau 7 tháng triển khai, Hệ thống đã tiếp nhận 1.594 phản ánh, kiến nghị; các bộ, cơ quan đã xử lý 1.314 nội dung, đang xử lý 280 nội dung, trong đó nhiều phản ánh, kiến nghị đã được cơ quan chức năng tiếp thu, đưa vào kế hoạch sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

3. Tham gia sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ tổ chức sắp xếp bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xây dựng và ban hành Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; chủ động, quyết liệt tổ chức thẩm định số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội, Chính phủ ban hành trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; kịp thời tham mưu Chính phủ hướng dẫn, xây dựng các mẫu nghị định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và gấp rút tổ chức thẩm định để Chính phủ ban hành, tổ chức thực hiện từ ngày 1/7/2025.

Bộ Tư pháp cũng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp có thẩm quyền rà soát, đánh giá tính khả thi nhiệm vụ phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; phát hiện, đề xuất giải pháp khắc phục điểm nghẽn của pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; tham mưu đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong lĩnh vực tư pháp, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp, khơi thông mọi nguồn lực để địa phương phát triển, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

4. Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

5. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) với chủ đề “Vững bước dưới ánh sáng pháp quyền.”

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Bộ Tư pháp vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai do Thủ tướng Phạm Minh Chính, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng, ghi nhận những nỗ lực, thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp, phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

6. Thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

7. Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Đây là bước đột phá trong công tác hoàn thiện thể chế để tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định của pháp luật gây kìm hãm, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế-xã hội, nhằm huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh.

8. Chủ trì tổng rà soát thủ tục hành chính trên cả nước và tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên cơ sở dữ liệu.

9. Thực hiện tốt vai trò cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong nhiều vụ tranh chấp đầu tư quốc tế đặc biệt lớn.

Bộ Tư pháp đã làm tốt vai trò cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong một số vụ tranh chấp đầu tư quốc tế với việc các cơ quan tài phán quốc tế tuyên Việt Nam không phải bồi thường theo yêu cầu của nguyên đơn lên đến nhiều tỷ đô la Mỹ.

10. Chủ trì xây dựng Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.”

Đề án đã đề xuất 15 giải pháp quan trọng hoàn thiện cấu trúc nội dung, cấu trúc hình thức và cơ chế vận hành của hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm tạo lập được cấu trúc hệ thống pháp luật hiện đại, hợp lý, khoa học, bao quát đầy đủ các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, làm tiền đề xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kiến tạo phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

11. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

Đây là cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp và định giá tài sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

12. Sắp xếp tổ chức lại hệ thống Thi hành án dân sự theo mô hình 2 cấp tinh gọn, chuyển đổi số toàn diện và hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án, xác định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, một trong những yếu tố quyết định sự thành công của mô hình tổ chức thi hành án dân sự mới, với 10 hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ đang được triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả rõ rệt.

13. Hoàn thành số hóa sổ hộ tịch điện tử và hệ thống đăng ký hộ tịch điện tử phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tính đến ngày 30/11/2025, Hệ thống đã có hơn 145 triệu dữ liệu, bao gồm: 84.276.445 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 17.258.543 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định; 24.585.147 dữ liệu kết hôn; 19.096.074 dữ liệu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 15.265.955 dữ liệu khai tử; 435.940 trường hợp nhận cha mẹ con; 31.400 trường hợp đăng ký giám hộ; 27.040 trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi; 1.370.108 dữ liệu cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

14. Tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất.

Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra cơ chế hợp tác tư pháp giữa các tỉnh có chung đường biên giới hai nước, nhằm tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý liên quan đến người dân sinh sống ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

15. Tổ chức thành công Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất./.

