Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (thành phố Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.