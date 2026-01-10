Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Tham gia lễ xuất quân, diễn tập có khoảng 5.000 cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, đại diện cho lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng./.
(TTXVN/Vietnam+)
Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (thành phố Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
