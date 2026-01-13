Giáo sư Trung Quốc: Đại hội Đảng XIV mở ra giai đoạn bứt phá cho Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới mang tính “bứt phá chiến lược,” trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế đóng vai trò then chốt.

Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc đưa ra trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh.

Theo Giáo sư Khúc Cường, nhìn từ tổng thể bối cảnh quốc tế và trong nước, Việt Nam hiện trở thành quốc gia có vị thế ngày càng cao trong khu vực Đông Nam Á.

Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ và tốc độ đô thị hóa nhanh, Việt Nam sở hữu những điều kiện nền tảng thuận lợi cho phát triển trung và dài hạn.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được từ Đại hội XII đến Đại hội XIII, Việt Nam đã ghi dấu ấn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động nhất khu vực, duy trì ổn định chính trị, xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển hiện nay đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước. Kinh tế thế giới đang đối mặt với những biến động phức tạp, chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động mạnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi xung đột khu vực và bất ổn địa chính trị diễn biến khó lường.

Giáo sư Khúc Cương cho rằng trong bối cảnh đó, Việt Nam với tư cách là một nền kinh tế mới nổi quan trọng và là mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng ASEAN cần có những lựa chọn chiến lược phù hợp để duy trì đà phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Từ Đại hội XII đến nay, Việt Nam đã kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cải cách cơ cấu và củng cố kỷ cương, qua đó gửi đi thông điệp rõ ràng rằng cải cách phải đi đôi với ổn định. Việc giữ vững định hướng chính trị, con đường phát triển và sự thống nhất tư tưởng được xem là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thành công của cải cách.

Giáo sư Khúc Cường cũng nhấn mạnh trong bối cảnh mới, thay vì cạnh tranh, hai bên cần tập trung hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, xây dựng thị trường khu vực và kết nối chuỗi cung ứng, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực Đông Á.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình chiến lược phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới. Những quyết sách được đưa ra tại Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam, mà còn tác động tích cực đến khu vực và thế giới trong bối cảnh đầy biến động hiện nay.

Nhiều chuyên gia, học giả khác của Trung Quốc cũng đánh giá tích cực hoặc trung lập, nhấn mạnh sự ổn định kế thừa trong chính trường Việt Nam và triển vọng hợp tác Việt-Trung trong giai đoạn mới.

Chuyên gia Thành Hán Bình (Đại học Công nghiệp Chiết Giang) cho rằng Việt Nam sau Đại hội XIV khả năng cao duy trì chính sách đối ngoại đa phương linh hoạt, cân bằng mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc trích dẫn nguồn tin chính thức từ Việt Nam để cung cấp thông tin cơ bản về quá trình chuẩn bị nhân sự và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội. Một số trang mạng Trung Quốc cũng đăng tải tin về số liệu, quy mô Đại hội.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, WeChat và diễn đàn trực tuyến, chủ đề Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thu hút bàn luận. Dư luận trực tuyến Trung Quốc tỏ ra quan tâm chủ yếu tới những cải cách thể chế mạnh mẽ mà Việt Nam tiến hành trước thềm Đại hội.

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ ngạc nhiên và thán phục trước loạt cải cách hành chính quy mô lớn ở Việt Nam trong năm 2025 để chuẩn bị cho Đại hội XIV.

Trên Weibo, không ít người dùng hoan nghênh quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cho rằng đây là bộ máy tinh gọn góp phần phòng chống tham nhũng, quan liêu.

Nhìn chung, dư luận trực tuyến Trung Quốc trước thềm Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đa dạng góc nhìn vừa có những điểm thống nhất đáng chú ý.

Phần lớn đánh giá cao nỗ lực đổi mới, chỉnh đốn nội bộ của Việt Nam, coi đó là dấu hiệu một đất nước láng giềng đang vươn lên mạnh mẽ. Song song, họ cũng kỳ vọng Việt Nam tiếp tục ổn định chính trị và kinh tế sau Đại hội./.

Đại hội XIV của Đảng: Chìa khóa chuyển đổi Việt Nam đến năm 2045 Giám đốc Nhà xuất bản Anteo Edizioni (Italy) cho rằng Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt, giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.