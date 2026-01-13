Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia, trong hai ngày 12-13/1, tại thủ đô Phnom Penh, đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu có cuộc gặp, làm việc với các quan chức cấp cao của Campuchia nhằm trao đổi, thúc đẩy, nâng cao hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 13/1, tại trụ sở Bộ Thương mại Campuchia, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Thương mại Cham Nimul.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao hợp tác thương mại giữa hai nước với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức 11,33 tỷ USD.

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Campuchia, bà Cham Nimul gửi lời chúc mừng những thành tựu kinh tế, thương mại mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, coi đây là hình mẫu để Campuchia học hỏi; đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thế giới.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi một số biện pháp nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa hai nước, nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 12/1, tại trụ sở Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã chào xã giao ông Neth Savoeun, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống ma túy quốc gia Campuchia.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng những thành tựu phát triển Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, góp phần giữ vững ổn định kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun gửi lời chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam, đặc biệt là việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng 8,02% trong năm 2025, thể hiện sự phục hồi và phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế, Phó Thủ tướng Neth Savoeun bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tổ chức chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa tất cả các bộ, ngành, địa phương; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy phối hợp thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, qua đó làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, cũng như góp phần củng cố sự ổn định, phát triển và hoà bình của khu vực./.

