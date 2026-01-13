Sẽ bố trí hòm phiếu lưu động phục vụ cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật

Chiều 13/1, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu Ban thông tin tuyên truyền thuộc Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử xã Hòn Đất, tỉnh An Giang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham gia đoàn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm.

Theo bà Phạm Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, thời gian qua Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn liên quan đến công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua nhiều hình thức, bảo đảm thông tin bầu cử, trách nhiệm cử tri và những quy định pháp luật khác liên quan đến công tác bầu cử.

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử xã quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm bắt thông tin, nguyện vọng nhân dân, tránh tình trạng khiếu nại, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian trước, trong và sau bầu cử. Đến tháng 12/2025, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử xã và thành lập các tiểu ban phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử.

Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ 1, xã Hòn Đất giới thiệu 46 đại biểu ứng cử để bầu 26 đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Toàn xã hiện có 45.252 cử tri, Ủy ban bầu cử xã tổ chức 9 đơn vị bầu cử với 33 đơn vị bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đến các đơn vị bỏ phiếu bầu cử.

Ủy ban bầu cử xã cũng đã dự kiến các phương án bố trí lực lượng đưa rước đối với những cử tri có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc đi lại; tổ chức bố trí hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri đối với các trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Thay mặt đoàn giám sát, kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của xã Hòn Đất. Công tác triển khai thực hiện của xã cơ bản bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý địa phương, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, xã Hòn Đất cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung công việc theo các mốc thời gian quy định; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức gần gũi; trong đó chú trọng thông tin đến các cử tri vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri làm những nghề đặc thù như ngư phủ, đảm bảo cho cử tri nắm được và thực hiện nghĩa vụ bầu cử theo luật định.

“Cùng với những mặt công tác trên, Ủy ban bầu cử xã Hòn Đất cần quan tâm bố trí các đơn vị bỏ phiếu thuận lợi, an toàn cho người dân; tổ chức bầu cử đảm bảo đúng quy định, thành công, tiết kiệm, tạo niềm hân hoan, phấn khởi trong nhân dân” Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh./.

