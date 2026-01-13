Đề xuất cơ chế tháo gỡ khó khăn cho đấu giá tài sản trực tuyến

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Công an, mặc dù Luật Đấu giá tài sản năm 2024 đã giải quyết cơ bản những vướng mắc, bất cập của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết triệt để liên quan đến đấu giá tài sản trực tuyến.

Vì vậy, dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm đẩy mạnh triển khai đấu giá tài sản trực tuyến toàn trình trên môi trường điện tử. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động đấu giá, đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách trong công tác xử lý tài sản, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại hóa quy trình đấu giá tài sản, tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực và hạn chế tình trạng tài sản công dôi dư, chậm đưa vào sử dụng.

Dự thảo Nghị quyết tập trung 5 nhóm nội dung chính: Ban hành các cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; chức năng, cơ chế phối hợp giữa Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống quản lý đấu giá tài sản; yêu cầu về định danh và xác thực điện tử đối với tài khoản trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống quản lý đấu giá tài sản; ban hành danh mục các quy định tại Luật Đấu giá tài sản cần sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Góp ý tại phiên họp thẩm định, các thành viên Hội đồng cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ vai trò của các Bộ, ngành và cơ quan trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến; cân nhắc việc đấu giá tài sản liên quan đến tài sản của quốc phòng và an ninh theo hình thức trực tuyến.

Để đảm bảo việc chia sẻ, kết nối được thống nhất, liên thông, đúng, đủ, sạch, sống” trên Hệ thống quản lý đấu giá tài sản do Bộ Công an xây dựng cần phải có quy định cụ thể về dữ liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống liên quan...

Đối với quy định “Tổ chức đấu giá tài sản trực tuyến trên Hệ thống quản lý đấu giá tài sản đối với: Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”, thành viên Hội đồng cho rằng để phù hợp với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, cần hoàn thiện thành “Tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”…

Kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Cân nhắc phạm vi quy định để bảo đảm tính khả thi của dự thảo Nghị quyết; nghiên cứu, xây dựng phụ lục dự kiến các điều luật cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đấu giá tài sản gửi kèm dự thảo Nghị quyết này.

Cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý một số điều khoản để bảo đảm quyền con người, quyền công dân; giải trình thêm về vấn đề nguồn lực triển khai thực hiện; rà soát bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công...; rà soát về ngôn ngữ, kỹ thuật để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết./.