Chính trị

Quan hệ Việt Nam-Micronesia còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển

Tổng thống Micronesia đánh giá quan hệ Việt Nam-Micronesia còn nhiều tiềm năng phát triển, đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp...

Công Tuyên
Đại sứ Phạm Thanh Bình trình quốc thư lên Tổng thống Micronesia Wesley W. Simina. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)
Đại sứ Phạm Thanh Bình trình quốc thư lên Tổng thống Micronesia Wesley W. Simina. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)

Ngày 9/1/2026, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc kiêm nhiệm Liên bang Micronesia Phạm Thanh Bình đã trình Quốc thư lên Tổng thống Liên bang Micronesia Wesley W. Simina.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã chào xã giao Tổng thống Wesley W. Simina và Phó Tổng thống Aren B. Palik, Chủ tịch Quốc hội Edward B. Moses, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ricky F. Cantero, làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Phát triển và Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý tài nguyên đại dương quốc gia.

Tại Lễ trình Quốc thư và chào xã giao Tổng thống Micronesia Wesley W. Simina, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Lương Cường và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Micronesia; bày tỏ vinh dự là Đại sứ Việt Nam đầu tiên trình Quốc thư tại Micronesia.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Micronesia; khẳng định trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc kiêm nhiệm Micronesia sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn; mong muốn hai bên thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác thương mại, nông nghiệp, thuỷ hải sản, giao lưu nhân dân, du lịch.

Tổng thống Micronesia Wesley W. Simina đánh giá cao và khẳng định việc Đại sứ Phạm Thanh Bình là Đại sứ Việt Nam đầu tiên trình Quốc thư tại Micronesia là một dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác hiệu quả hơn giữa hai nước; đánh giá quan hệ Việt Nam-Micronesia còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển; đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch.

Tại cuộc chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Micronesia Edward B. Moses, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Micronesia phát triển bền vững; bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Edward B. Moses bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển của Việt Nam; đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, xử lý nước, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao vai trò của các Cơ quan đại diện kiêm nhiệm của Việt Nam và Micronesia trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong các cuộc làm việc với các cơ quan liên quan, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã trao đổi về tiềm năng, nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, xây dựng khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng, quản lý bền vững nguồn lợi thuyt sản, nâng cao chuỗi giá trị thủy sản, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực hai nước cùng là thành viên./.

(Vietnam+)
#Tổng thống Liên bang Micronesia #trình Quốc thư Micronesia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội đã đề ra phương hướng, mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 1981-1985 và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.