Ngày 9/1/2026, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc kiêm nhiệm Liên bang Micronesia Phạm Thanh Bình đã trình Quốc thư lên Tổng thống Liên bang Micronesia Wesley W. Simina.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã chào xã giao Tổng thống Wesley W. Simina và Phó Tổng thống Aren B. Palik, Chủ tịch Quốc hội Edward B. Moses, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ricky F. Cantero, làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Phát triển và Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý tài nguyên đại dương quốc gia.

Tại Lễ trình Quốc thư và chào xã giao Tổng thống Micronesia Wesley W. Simina, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Lương Cường và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Micronesia; bày tỏ vinh dự là Đại sứ Việt Nam đầu tiên trình Quốc thư tại Micronesia.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Micronesia; khẳng định trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc kiêm nhiệm Micronesia sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn; mong muốn hai bên thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác thương mại, nông nghiệp, thuỷ hải sản, giao lưu nhân dân, du lịch.

Tổng thống Micronesia Wesley W. Simina đánh giá cao và khẳng định việc Đại sứ Phạm Thanh Bình là Đại sứ Việt Nam đầu tiên trình Quốc thư tại Micronesia là một dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác hiệu quả hơn giữa hai nước; đánh giá quan hệ Việt Nam-Micronesia còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển; đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch.

Tại cuộc chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Micronesia Edward B. Moses, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Micronesia phát triển bền vững; bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Edward B. Moses bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển của Việt Nam; đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, xử lý nước, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao vai trò của các Cơ quan đại diện kiêm nhiệm của Việt Nam và Micronesia trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong các cuộc làm việc với các cơ quan liên quan, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã trao đổi về tiềm năng, nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, xây dựng khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng, quản lý bền vững nguồn lợi thuyt sản, nâng cao chuỗi giá trị thủy sản, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực hai nước cùng là thành viên./.

