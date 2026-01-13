Đại hội XIV của Đảng: Xung lực mới cho tình đoàn kết Việt Nam-Mozambique

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique, bà Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc trả lời phỏng vấn Bản tin FRELIMO (BIF) - trang tin chính thức của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) cầm quyền.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đánh giá về mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn nhận định FRELIMO là một trong những đảng chính trị đầu tiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, từ năm 1960, khi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hai đảng và hai dân tộc sát cánh bên nhau, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết anh em và lý tưởng chung. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cả hai đảng đều kiên định hỗ trợ nhân dân mình.

Để thúc đẩy hợp tác, Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều khóa đào tạo chính trị ngắn hạn cho cán bộ đảng FRELIMO, nhằm chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo đất nước và củng cố quan hệ song phương, khóa gần đây nhất được tổ chức vào tháng 9/2025.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng và hai nước, nhiều dự án đã được triển khai và mang lại kết quả khả quan cho cả hai bên. Điển hình là việc thành lập công ty điện thoại di động Movitel tại Mozambique, hiện nay đã trở thành hình mẫu với vùng phủ sóng toàn diện các huyện, thành phố trên cả nước.

Sau 13 năm hoạt động, Movitel đã đạt được vị trí dẫn đầu thị trường Mozambique, và dịch vụ viễn thông của công ty đã đưa Movitel trở thành đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số tại Mozambique.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi nhìn lại chặng đường từ Đại hội XIII (2021-2025) đến nay, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đã có những chia sẻ sâu sắc về tầm vóc lịch sử và những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Đại sứ, để hiểu rõ giá trị của những thành quả hiện tại, cần nhìn lại hành trình hơn 80 năm gian khổ nhưng đầy vinh quang. Bà nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Việt Nam đã vượt qua muôn vàn thử thách để giành độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ một quốc gia nghèo, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ thành một quốc gia đang phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Đánh giá riêng về giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn khẳng định đây là giai đoạn ghi dấu tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ của toàn dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc hàng cao nhất thế giới. Năm 2025, GDP vượt 510 tỷ USD (gấp 1,47 lần so với năm 2020) và thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Về phát triển văn hóa, con người và xã hội, Việt Nam có những tiến bộ đáng kể ở một số lĩnh vực, đặc biệt là an sinh xã hội, nơi mức sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Lĩnh vực Quốc phòng và An ninh quốc gia được tăng cường hơn nữa để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đồng thời đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả đột phá. Kỷ luật Đảng được thực thi nghiêm túc, cùng với công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn.

Phương pháp lãnh đạo và quản lý của Đảng tiếp tục được đổi mới, ngày càng khoa học, dân chủ, hiệu quả và năng suất. Những thành tựu này khẳng định sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn bộ hệ thống chính trị trong việc xây dựng một Đảng Cộng sản Việt Nam toàn diện và vững mạnh.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn khẳng định Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ về trọng tâm định hướng chính sách tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Diễn ra vào dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026), Đại hội không chỉ tiếp nối thành công của các kỳ trước mà còn là bước ngoặt quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Đại sứ, với khẩu hiệu “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội,” Đại hội phản ánh rõ nét sự thống nhất về tư tưởng và niềm tin của nhân dân, đồng thời khẳng định trí tuệ cũng như sự kiên định của Đảng và đất nước.

Về mục tiêu cụ thể, Đại sứ nhấn mạnh Đại hội XIV sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Một là duy trì ổn định và phát triển, kiên quyết giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững để nâng cao đời sống nhân dân. Hai là hoàn thiện thể chế, xây dựng khuôn khổ pháp luật và cơ chế chính trị đồng bộ nhằm loại bỏ dứt điểm các rào cản, tạo đà cho phát triển quốc gia. Ba là hiện thực hóa tầm nhìn 2030, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại.

Đặc biệt, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đã nêu bật ba bước tiến chiến lược mà Đại hội XIV sẽ tập trung thảo luận. Thứ nhất là đột phá về thể chế và công nghệ; tập trung chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực sản xuất và các mô hình kinh doanh mới; đồng thời tăng cường phân quyền, ủy quyền trong quản lý. Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực và cán bộ bằng cách tái cấu trúc chất lượng lao động, trọng dụng nhân tài.

Đặc biệt, Đảng sẽ mạnh dạn cải cách công tác cán bộ, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng dấn thân vì lợi ích chung. Thứ ba là tiếp tục đưa ra những cải tiến trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực giao thông, công nghệ và năng lượng.

Đề cập đến triển vọng hợp tác song phương sau Đại hội XIV, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Mozambique sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn.

Khẳng định về triển vọng hợp tác song phương, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn nhấn mạnh tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng FRELIMO đã được vun đắp bền bỉ qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Bà tin tưởng rằng sau Đại hội XIV, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên bảo tồn và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này, coi đó là nền tảng chính trị vững chắc để định hướng cho quan hệ giữa hai quốc gia. Trên cơ sở tin cậy này, hai bên sẽ không ngừng thắt chặt hợp tác thực chất, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mà cả Việt Nam và Mozambique cùng có thế mạnh và nhu cầu phát triển trong tương lai./.

