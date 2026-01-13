Lào-Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI của Lào và Đại hội Đảng XIII của Việt Nam, hợp tác song phương Lào-Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - đã đăng bài viết trên ấn phẩm điện tử với tiêu đề “Hợp tác Lào – Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.”

Theo Báo Pasaxon, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI của Lào và Đại hội Đảng XIII của Việt Nam, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai Nhà nước, hợp tác song phương Lào-Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Các bộ, ngành, cơ quan từ trung ương đến địa phương của hai nước đã tích cực phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, phù hợp với thực tiễn, qua đó cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra./.