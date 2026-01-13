Vai trò lãnh đạo của Đảng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo mang tính quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt gần 1 thế kỷ qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và từng bước xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là khẳng định được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz đưa ra khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Cairo.

Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz, công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 tạo ra bước ngoặt lịch sử, giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và không ngừng củng cố vị thế quốc tế.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là lực lượng đề ra đường lối đúng đắn, mà còn là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện rõ ở khả năng định hướng chiến lược, xử lý linh hoạt các thách thức trong bối cảnh khu vực và quốc tế biến động nhanh chóng, phức tạp.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập cho rằng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cần tiếp tục được phát huy trên cơ sở xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền.

Đảng cần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, phát huy dân chủ, lấy người dân làm trung tâm và động lực của phát triển.

Việc gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và hành động vì lợi ích của nhân dân sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định để Đảng lãnh đạo Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz trả lời phỏng vấn TTXVN tại Cairo (Ai Cập). (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Nhìn lại 40 năm Đổi mới, Tổng Bí thư Salah Adly Abdelhafiz đánh giá Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng, an ninh-quốc phòng và đối ngoại.

Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và củng cố năng lực quốc phòng-an ninh.

Hoạt động đối ngoại được mở rộng, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập nhấn mạnh đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, tổng kết sâu sắc 40 năm Đổi mới, qua đó khẳng định con đường phát triển đúng đắn của Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và các đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mốc quan trọng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động phức tạp, Đại hội XIV có ý nghĩa then chốt trong việc xác định tầm nhìn, mục tiêu và các đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mốc quan trọng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội cũng tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, nâng tầm vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, gắn phát triển đất nước với bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia-dân tộc.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập khẳng định Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, tạo động lực và niềm tin để Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Đánh giá về bối cảnh quốc tế hiện nay, Tổng Bí thư Salah Adly Abdelhafiz cho rằng tình hình thế giới đang đặt ra cả thuận lợi lẫn khó khăn đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục mở ra cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, tiếp cận khoa học-công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ, chủ nghĩa bảo hộ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường ngày càng cao, cùng với tác động của biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với năng lực thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững bản lĩnh, kiên định mục tiêu chiến lược, đồng thời đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo và khả năng thích ứng chính sách, phát huy nội lực, kết hợp hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nhằm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới./.

