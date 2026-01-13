Thượng nghị sỹ Mỹ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 19-25/1/2026, Thượng nghị sỹ Mỹ Steve Daines (đảng Cộng hòa, bang Montana) đã gửi thư chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Trong thư, Thượng nghị sỹ Daines cho biết ông ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3/2025, trân trọng nội dung trao đổi với Tổng Bí thư về quan hệ song phương cũng như tin tưởng vào cơ hội hợp tác to lớn trong thời gian tới.

Thượng nghị sỹ Daines cũng thông tin về việc Thượng viện Mỹ mới thông qua Nghị quyết 321 kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước, do ông đồng bảo trợ vào tháng 12/2025, đồng thời nhấn mạnh Mỹ hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác trong những năm tiếp theo./.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước.