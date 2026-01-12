Diễn tập bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 12/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Y tế tổ chức buổi diễn tập công tác y tế bảo đảm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi diễn tập do Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì.

Tham dự buổi diễn tập có Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn về công tác khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì về chuyên môn buổi diễn tập; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Gia Bình, Ủy viên Hội đồng Chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam; cùng hơn 40 chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Việc bảo đảm công tác y tế, bao gồm phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho các đại biểu và khách mời tham dự Đại hội là niềm vinh dự đồng thời là trách nhiệm của toàn ngành y tế.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Chính sách cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ công tác y tế phục vụ Đại hội.

Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2025 và khám, kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thành lập Tiểu ban Y tế và Hội đồng Chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội; bố trí các tổ y tế trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các nhà khách, khách sạn nơi đại biểu, khách mời lưu trú; chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động và lực lượng dự phòng; rà soát, hoàn thiện danh mục thuốc, thiết bị y tế và vật tư bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội.

Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch diễn tập cấp cứu và ban hành hướng dẫn xử trí cấp cứu, điều trị đối với một số bệnh, tình trạng cấp cứu thường gặp phục vụ Đại hội; ban hành Kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện và Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Bộ Y tế cập nhật danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư thiết yếu; xây dựng kế hoạch diễn tập cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế trong quá trình tổ chức Đại hội.

Về cơ sở vật chất, thuốc, thiết bị và vật tư y tế, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đã thiết lập tại mỗi khách sạn nơi đại biểu lưu trú một phòng trực cấp cứu.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, bố trí một khu vực hồi sức tích cực với quy mô như một đơn nguyên hồi sức tích cực hiện đại trong bệnh viện, cùng hai phòng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, được trang bị đầy đủ xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy phá rung tự động, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, máy chụp X-quang di động kỹ thuật số, thiết bị siêu âm tại giường, các máy xét nghiệm nhanh và đầy đủ thuốc, vật tư y tế thiết yếu.

Phòng hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội và các bệnh viện đầu ngành, gồm Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Diễn tập tình huống cấp cứu. (Ảnh: Lê Hảo/TTXVN)

Về nhân lực, Bộ Y tế bố trí đội ngũ bác sỹ và nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hà Nội, cùng Hội đồng Chuyên môn gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu-hồi sức tích cực, chống độc, hồi sức tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới của các bệnh viện và hội chuyên ngành tham gia trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Về công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chủ động giám sát, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bố trí các tổ y tế ứng trực trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Để bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường trong quá trình diễn ra Đại hội, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hà Nội chủ động xây dựng các kịch bản diễn tập để tổ chức huấn luyện. Buổi diễn tập ngày 12/1 được xác định là dấu mốc chuyển trạng thái của toàn lực lượng y tế sang chế độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng Chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã lựa chọn và giao các bệnh viện triển khai bốn tình huống cấp cứu.

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện diễn tập ba tình huống gồm cấp cứu ngừng tuần hoàn, nhồi máu cơ tim và đột quỵ; Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thực hiện diễn tập một tình huống cấp cứu đa chấn thương. Phối hợp tham gia diễn tập có Bệnh viện Hữu Nghị và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Kết luận buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận và cảm ơn các chuyên gia đầu ngành cùng các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và nhân lực.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao với mục tiêu "chuẩn bị tối đa các điều kiện nhưng hy vọng sử dụng tối thiểu"; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng dự phòng, an toàn thực phẩm và các tổ y tế; tất cả các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội đều do Hội đồng Chuyên môn quyết định.

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ đạo, điều hành công tác y tế, đồng thời cần có sổ tay công tác y tế để bảo đảm kết nối thông tin.

Khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành y tế phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn, bảo đảm an toàn sức khỏe ở mức cao nhất cho các đại biểu trước, trong và sau Đại hội.

Theo kế hoạch, ngày 13/1, các tổ y tế sẽ tham gia công tác sơ duyệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhằm hoàn thiện toàn bộ nội dung công tác y tế trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra./.

