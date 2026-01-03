Multimedia

Infographics

Một số kết quả nổi bật của ngành y tế năm 2025 và giai đoạn 2021-2025

Theo Bộ Y tế, tính đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,15% dân số, vượt mục tiêu đề ra; số bác sỹ đạt 15 bác sỹ/ 10.000 dân; số giường bệnh đạt 34,5 giường/ 10.000 dân.

vna-potal-mot-so-ket-qua-noi-bat-cua-nganh-y-te-nam-2025-va-giai-doan-2021-2025-8509164.jpg

Theo Bộ Y tế, tính đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,15% dân số, vượt mục tiêu đề ra; số bác sỹ đạt 15 bác sỹ/ 10.000 dân; số giường bệnh đạt 34,5 giường/ 10.000 dân.

Tuổi thọ trung bình của người dân đạt khoảng 74,8 tuổi; tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt hơn 90%. Nhiệm kỳ 2021-2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch.

Đặc biệt, ngành y tế hoàn thành 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 theo Nghị quyết số 158/2024/QH15 và Nghị quyết số 192/2025/QH15 của Quốc hội và đạt 8/9 chỉ tiêu cho ngành, lĩnh vực năm 2025 được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ.

Những kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và nỗ lực vượt bậc của toàn ngành trong việc bảo đảm các mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

#bảo hiểm y tế #bảo hiểm xã hội #dân số
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản công bố Quyết định về việc chỉ định đồng chí Dương Trung Ý tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí nhiệm kỳ 2025-2030.

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

Trong số 5 tỷ phú USD của Việt Nam, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là 28,4 tỷ USD, đã tăng hơn 20 tỷ USD (đầu năm 2025 có tài sản là 6,5 tỷ USD).