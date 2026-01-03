Một số kết quả nổi bật của ngành y tế năm 2025 và giai đoạn 2021-2025

Theo Bộ Y tế, tính đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,15% dân số, vượt mục tiêu đề ra; số bác sỹ đạt 15 bác sỹ/ 10.000 dân; số giường bệnh đạt 34,5 giường/ 10.000 dân.

Tuổi thọ trung bình của người dân đạt khoảng 74,8 tuổi; tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt hơn 90%. Nhiệm kỳ 2021-2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch.

Đặc biệt, ngành y tế hoàn thành 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 theo Nghị quyết số 158/2024/QH15 và Nghị quyết số 192/2025/QH15 của Quốc hội và đạt 8/9 chỉ tiêu cho ngành, lĩnh vực năm 2025 được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ.

Những kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và nỗ lực vượt bậc của toàn ngành trong việc bảo đảm các mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân.