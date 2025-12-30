5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

Trong số 5 tỷ phú USD của Việt Nam, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là 28,4 tỷ USD, đã tăng hơn 20 tỷ USD (đầu năm 2025 có tài sản là 6,5 tỷ USD).

Theo cập nhật của Forbes, tính đến ngày 30/12/2025, Việt Nam có 5 tỷ phú USD với tổng tài sản là hơn 38 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo với 4,7 tỷ USD; Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long với khối tài sản ròng 2,6 tỷ USD; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank Hồ Hùng Anh sở hữu 2,2 tỷ USD và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan Group Nguyễn Đăng Quang với tài sản 1 tỷ USD./.