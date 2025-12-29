Bộ Công Thương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 2 tổng công ty về SCIC

Chiều 29/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 2 tổng công ty lớn của ngành công thương là Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) về dưới sự quản lý tập trung của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết lễ chuyển giao là sự kiện quan trọng đối với Bộ Công Thương, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và đặc biệt là 2 Tổng công ty Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

“Việc chuyển giao hôm nay là bước cụ thể hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Chính phủ về việc chuyên môn hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đặc biệt, sự kiện này được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tại Văn bản số 183/VPCP-ĐMDN ngày 14/01/2025. Đây là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với phương thức quản trị vốn tiên tiến, chuyên nghiệp hơn,” Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Hai đơn vị được chuyển giao hôm nay đều là những doanh nghiệp có bề dày truyền thống, nắm giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực công nghiệp then chốt của đất nước. Quá trình rà soát hồ sơ chuyển giao đã cho thấy nguồn lực và tiềm năng lớn của hai đơn vị.

Đối với Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là đơn vị giàu truyền thống trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, cung cấp dây chuyền thiết bị đồng bộ. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp hiện có vốn điều lệ lớn lên tới gần 1.420 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ tỷ lệ chi phối tuyệt đối là 99,57% (tương ứng hơn 1.413 tỷ đồng). Điều này khẳng định vị trí quan trọng của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trong chiến lược phát triển ngành cơ khí nước nhà.

Đối với Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam là thương hiệu uy tín lâu năm trong lĩnh vực xây lắp điện và công nghiệp. Với quy mô vốn điều lệ 550 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 82,75% (tương ứng hơn 455 tỷ đồng), Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam sở hữu một mạng lưới các đơn vị thành viên rộng khắp và đội ngũ nhân lực kỹ thuật cao.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Nguyễn Chí Thành ký kết biên bản. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tổng giá trị phần vốn Nhà nước chuyển giao hôm nay tại 2 tổng công ty lên tới gần 1.900 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quý giá mà Bộ Công Thương đã dày công vun đắp và nay tin tưởng bàn giao để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục phát triển.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước cho biết, từ năm 2007 đến năm 2025, Bộ Công Thương là một trong những bộ, ngành Trung ương đi đầu trong việc thực hiện bàn giao các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để hoàn thiện các thủ tục chuyển giao tổng cộng 76 doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã chủ động tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời, thực hiện công tác thoái vốn đúng theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Việc chuyển giao vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam diễn ra trong ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Bộ Công Thương, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và các doanh nghiệp trong việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về tái cấu trúc doanh nghiệp," ông Nguyễn Chí Thành nhận định.

Việc chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là cơ hội để Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Về phía Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với năng lực của một định chế tài chính chuyên nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sẽ phát huy thế mạnh về nguồn lực và kinh nghiệm để hỗ trợ các doanh nghiệp khơi thông dòng vốn, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị tài sản nhà nước.

“Về phía Bộ Công Thương, dù chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu, nhưng Bộ Công Thương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và các doanh nghiệp về mặt cơ chế, chính sách ngành và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong các hoạt động chuyên môn,” Thứ trưởng Phan Thị Thắng tin tưởng.

Kết thúc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Nguyễn Chí Thành đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam từ Bộ Công Thương sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước./.

Hà Nội: Tạo sức bật giúp doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng Hà Nội đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, liên kết hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...