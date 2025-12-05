Italy mở cuộc điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ

Ngày 3/12, Văn phòng Công tố thành phố Milan, miền Bắc Italy, đã mở cuộc điều tra về các hoạt động phạm pháp của 13 thương hiệu xa xỉ trong chuỗi cung ứng thời trang "Made in Italy," liên quan đến điều kiện làm việc ở các nhà máy ở nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các thương hiệu thời trang được lệnh giao nộp tài liệu cho cảnh sát gồm có Versace, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia và Off-White Operating.

Văn phòng Công tố Milan đã có đầy đủ danh sách các nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi cung ứng của từng thương hiệu, số lượng công nhân làm việc trong điều kiện bị bóc lột và thiếu thốn, cũng như các mặt hàng bị tịch thu.

Các thương hiệu này hiện đang được yêu cầu tự nguyện nộp hồ sơ về mô hình tổ chức phòng ngừa và kiểm toán, nội bộ hoặc ủy quyền cố vấn-tư vấn, nhằm tạo điều kiện cho họ có thời gian để khắc phục sai phạm và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tránh bị áp dụng các biện pháp hành chính tư pháp nặng nề.

Những tuần gần đây, Văn phòng Công tố Milan đã mở cuộc điều tra tương tự đối với Công ty cổ phần Tod's và Tổng giám đốc của hãng này là ông Diego Della Valle, cho biết có thể đưa ra các yêu cầu quản lý đặc biệt và lệnh cấm nếu các thương hiệu không điều chỉnh cơ cấu mua sắm và việc tổ chức lao động bị coi là bất hợp pháp hiện nay.

Từ tháng 3/2024, Tòa án Milan cũng đã ra lệnh quản lý tư pháp nhưng chưa điều tra đối với Công ty cổ phần Alviero Martini, Armani Operation, Manufacture Dior, Valentino Bags Lab và Loro Piana di Louis Vuitton.

Các công ty này bị coi là đã cẩu thả và vô tình tạo điều kiện cho việc bóc lột./.

