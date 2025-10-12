Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội: Gây quỹ 2,5 tỷ đồng ủng hộ bà con vùng lũ

Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long tham gia dẫn dắt phiên đấu giá, trong hình là hai vật phẩm đấu giá thành công 1,55 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tối muộn 11/10 tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra chương trình "Bước chân di sản: Đấu giá thiện nguyện." Chương trình thuộc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần I, nhằm ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại Việt Nam thời gian qua.

Chưa đầy 2 giờ với 9 vật phẩm, chương trình đã gây quỹ thành công 2,5 tỷ đồng.

Các vật phẩm gồm 4 áo dài, 1 khăn lụa, 1 bình gốm thủ công, 1 vòng ngọc trai và 1 tranh khổ lớn. Đáng chú ý có chiếc áo dài từng được bà Ngô Phương Ly - phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm mặc tại Saint Petersburg (Nga) đấu giá được 350 triệu đồng và bức tranh "Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng" đấu giá thành công 1 tỷ đồng.

Phiên đấu giá đầu tiên xoay quanh 4 thiết kế áo dài đặc sắc và một chiếc khăn lụa đặc biệt. Vật phẩm đầu tiên đến từ nhà thiết kế Vũ Việt Hà - áo dài Hà Nội thập niên 1930, được lấy cảm hứng từ tranh của các danh họa Lê Phổ, Mai Trung Thứ... có họa tiết hoa ly chìm trên áo, thể hiện nét phụ nữ Hà thành thanh lịch và nền nã.

Áo dài hoa ly trong bộ sưu tập áo dài Hà Nội thập niên 1930, bà Ngô Phương Ly mặc tại Saint Petersburg. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tác phẩm (nằm trên khay) tại buổi đấu giá, Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc là người "gõ búa" mức giá 350 triệu đồng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Áo được nghệ nhân làng Trạch Xá nhuộm, dệt và may thủ công hoàn toàn. Đặc biệt áo từng được giới thiệu trong chuyến giao lưu văn hóa Việt-Nga nhân 75 năm xây dựng quan hệ ngoại giao hai nước, được phu nhân của Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly mặc tại lễ khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg (Nga) ngày 30/7 vừa qua.

Chiếc áo có giá khởi điểm 20 triệu đồng, bước giá 1 triệu đồng, được các mạnh thường quân 10 lần gọi giá. Chung cuộc, chiếc áo thuộc về người ra giá 350 triệu đồng.

Nối tiếp là áo dài Hoa sen vàng của nhà thiết kế Anh Thư, được mô tả là biểu trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và trí tuệ, dùng chất liệu organza cao cấp, pha lê với họa tiết sen vẽ tay. Bộ áo được gõ búa thành công ở mức 50 triệu đồng, ngoài ra có diễn viên Việt Anh cũng tham gia đấu giá nhưng không thành công nên tặng riêng 35 triệu đồng vào quỹ.

Bấm vào hình để xem kích thước đầy đủ các áo dài được đấu giá. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

3 sản phẩm sau đó gồm áo dài Yên Vũ - mẫu áo tứ thân thời Lê Trung Hưng, áo dài Huyền Thạch lấy cảm hứng từ bậc thềm rồng đá Điện Kính Thiên, khăn lụa Liêm Diễm lấy cảm hứng từ tượng đầu rồng đất nung trang trí mái cung điện thời Lý được gõ búa thành công tổng mức giá 350 triệu đồng.

Đặc biệt khăn lụa Liêm Diễm được chính phu nhân đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam trình diễn trước đó. Bà cũng chính là người đề xuất đấu giá khăn để mang lại một thông điệp về tình hữu nghị và chia sẻ văn hóa.

"Thật sự tuyệt vời khi chứng kiến những vẻ đẹp nghệ thuật trên sân khấu hôm nay, cũng như những cá nhân đã giơ tay đấu giá. Các bạn đã trao đi cho những người mất tất cả trong các cơn bão vừa qua. Chúng tôi vinh dự tham gia sự kiện với tác phẩm lụa và chứng kiến tinh thần này," đại sứ Thomas Gass chia sẻ.

Đại sứ Thụy Sỹ và phu nhân trên sân khấu đấu giá. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phiên 2 mang mở đầu bằng chiếc bình gốm thủ công "Mẹ và con" của họa sỹ Ngô Bá Hoãng do Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội-Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn-Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc dẫn dắt. Hai nghệ sỹ "thả miếng hài" nhịp nhàng và hát nhiều điệu chèo để giữ cảm xúc cho buổi đấu giá.

Họa sỹ Ngô Bá Hoàng (trưởng ngành Hội họa hoành tráng, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) chia sẻ tác phẩm mang những khám phá mới mẻ, riêng có về men màu, mất 5 năm mới làm được và có lẽ "sẽ không bao giờ làm lại được."

Tác phẩm có giá khởi điểm 50 triệu đồng, được gõ búa thành công ở mức 555 triệu đồng một phần nhờ bộ đôi Xuân Bắc-Tự Long "tung hứng," khuấy động không khí. Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long hai lần hát "Mẹ yêu con" của cố nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý - ca khúc "nổi như cồn" từ hiệu ứng của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và các "concert Quốc gia" thời gian qua.

Họa sỹ Ngô Bá Hoàng (áo xanh) giới thiệu tác phẩm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tiếp theo có vòng ngọc trai cao cấp của thương hiệu Hương Jewelry - thương hiệu được giới thiệu là người bạn thân thiết của phu nhân đại sứ Hoa Kỳ và đại sứ nước Cộng hòa Séc tại Việt Nam, được gõ búa 100 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất cả 2 phiên chính là tranh “Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng” thuộc bộ 63 tranh khổ lớn với tổng chiều dài lên đến 63m, khắc họa vẻ đẹp mọi miền Việt Nam từ Cột cờ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau của tác giả Ngô Bá Hoàng.

Bức tranh được đấu giá là phần tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ yên bình, nơi tiếng hát chèo hòa cùng tiếng sáo diều bay lượn trên cánh đồng lúa chín, giá khởi điểm 150 triệu đồng.

Ông Ngô Bá Hoàng chia sẻ tại sự kiện: "Đất nước ta hiện đang có những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt. Tôi hy vọng chúng ta chung tay giúp đỡ để các nơi cùng nhau có lại những điệu chèo cổ và tiếng sáo diều thân thương."

Tranh được mạnh thường quân nâng mức giá liên tục từ 200 triệu đồng đến 600, 700, 888 triệu, cuối cùng được mạnh thường quân gõ búa ở mức 1 tỷ đồng. Đây cũng là vật phẩm cuối cùng được gõ búa trong phiên đấu giá tối 11/10.

Chung cuộc, ban tổ chức đấu giá thành công 2,435 tỷ đồng và được một mạnh thường quân giấu tên khác ủng hộ thêm, làm tròn con số thành 2,5 tỷ đồng để đóng góp vào quỹ khắc phục khó khăn cho bà con tại vùng chịu ảnh hưởng của các cơn bão.

Một số hình ảnh tại chương trình đấu giá:

Chủ nhân mới của "áo dài phu nhân Tổng Bí thư" bắt tay nhà thiết kế Vũ Việt Hà. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các thiết kế áo dài, khăn lụa được đấu giá. (Ảnh: BTC)

Phu nhân đại sứ với thiết kế lụa nhã nhặn. (Ảnh: BTC)

Đại diện mạnh thường quân sở hữu bức tranh 1 tỷ đồng (người áo xanh đứng cạnh tranh). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chủ nhân bình gốm "Mẹ và con" chụp cùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và tác giả. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chủ nhân vòng ngọc trai. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đại diện ban tổ chức, các nhà thiết kế, tác giả chụp ảnh kỷ niệm với các mạnh thường quân đấu giá thành công. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)