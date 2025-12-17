Lão hưu đi phượt: Sống khỏe để đi xa, sống yêu thương để hạnh phúc

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Đi khi còn có thể: Hành trình châu Âu của Lão hưu đi phượt” là sách mới nhất của tác giả Hà Kế Vinh (sinh năm 1955), nguyên là Chánh thanh tra Bộ Tư pháp. Đam mê khám phá cuộc sống muôn màu, đến nay, ông từng cập bến gần 40 nước trên thế giới, xuất cảnh hơn 45 lần.

Tác giả Hà Kế Vinh cũng từng viết 3 ký sự du lịch khác về Việt Nam - cuốn “Dòng thời gian” (Nhà xuất bản Tư pháp), Singapore - “Lão hưu đi phượt” và Philippines “Đừng sợ Philippines” (Nhà xuất bản Công an Nhân dân).

“Đi khi còn có thể” là chuyến đi kéo dài một tháng, qua 11 quốc gia của “lão hưu” với đại gia đình ba thế hệ, mùa Hè năm 2024.

Hào hứng với những vùng đất mới, nhưng điều ông trân quý nhất là việc có gần như đông đủ các con và các cháu cùng khám phá thế giới với mình.

“Những trang ký sự này không chỉ kể chuyện đi phượt qua những kinh đô hoa lệ, mà còn là lát cắt tâm hồn - nơi cảm xúc dâng tràn, nơi ánh sáng phương Tây hòa cùng hơi ấm tình thân, tạo nên một bản hòa tấu mà tiền bạc hay thời gian chẳng bao giờ mua nổi,” tác giả Hà Kế Vinh bộc bạch.

Tác giả Hà Kế Vinh (thứ ba từ trái sang) cùng vợ và các con, các cháu chụp hình tại đài phun nước “Chú bé đứng tè” nổi tiếng ở Brussels (Bỉ). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cùng nhau, 7 thành viên rong ruổi từ Pháp, Đức và Áo - những quốc gia với bề dày lịch sử và văn hóa đồ sộ; qua Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Vatican và Hy Lạp - những cái nôi của văn minh và lịch sử cổ đại; đến Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sỹ - những quốc gia nhỏ hơn nhưng đóng nhiều vai trò quan trọng ngày nay.

Bên cạnh những điểm sáng về sự văn minh, hiện đại, tác giả Hà Kế Vinh cũng được thấy cả điểm tối, những hiện tượng xã hội thách thức các giá trị lâu đời, đã trở thành “thương hiệu” của một đất nước.

Trên hành trình của mình, đâu đó "lão hưu" vẫn thấy hiện tượng cảnh móc túi và nạn lừa đảo, chính gia đình ông từng bị lừa tiền vé, gặp khó khăn khi di chuyển; hay những cuộc biểu tình, xung đột và đấu tranh về lợi ích xã hội, sự cô đơn, người xa cách người, người vô gia cư trên đường phố...

Song cũng vì thế mà tại phương xa này, sự kết nối giữa những người đồng bào càng trở nên ấm áp. Trong chuyến đi tới Đức, gia đình ông hội ngộ với bạn của con gái đang sống tại đây, được chị đón tiếp như người nhà và thiết đãi bằng một nồi phở bò tự nấu đầy ắp nhân, thơm mùi hương gợi nhớ về Hà Nội.

Cuộc gặp gỡ gần gũi và chan chứa tình cảm, mang đến những niềm vui và cả nỗi buồn man mác cho những người xa xứ.

Chuyến đi là dịp để cả gia đình được gần nhau, các thế hệ thấu hiểu nhau hơn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Toàn bộ trải nghiệm và những chia sẻ trong “Đi khi còn có thể” không chỉ là những chiêm nghiệm mà tác giả đúc rút ra cho riêng mình, mà còn là lời tâm sự và dặn dò dành cho thế hệ sau về một thế giới luôn biến động và phát triển.

Đúng như tên sách, "lão hưu" Hà Kế Vinh khuyến khích người trẻ không ngừng trau dồi, đầu tư cho bản thân về cả thân, tâm và trí.

“Hãy đi ngay khi còn trẻ, để không ngừng quan sát và học hỏi. Các bạn có thể bắt đầu với các tỉnh thành trong nước nếu chưa có điều kiện ra nước ngoài. Càng đi, càng trau dồi, các bạn mới càng có thể làm được những điều lớn lao,” ông chia sẻ.

Lời giới thiệu từ Nhà xuất bản Công an Nhân dân viết: Cuốn sách chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, sâu sắc rằng hãy sống chậm để lắng nghe, sống vui để sẻ chia, sống khỏe để đi xa, sống yêu thương để hạnh phúc.

“Đây cũng là lời nhắn gửi đến tất cả chúng ta: Tuổi già không đồng nghĩa với dừng lại, mà là cơ hội để tiếp tục gieo hạt yêu thương, để sống cho mình và những người thân yêu.

Cuốn sách thắp lên trong ta niềm tin rằng mỗi bước chân ra đi là một bước chân trở về - trở về với chính trái tim trẻ trung, hồn nhiên mà ta tưởng đã quên lãng giữa guồng quay cuộc đời”./.

Tác giả Hà Kế Vinh thăm Đấu trường La Mã tại Italy. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

