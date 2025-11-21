Trải nghiệm đa giác quan về vẻ đẹp Thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn điện ảnh

Ngày 21/11, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh.” Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Triển lãm giới thiệu hơn 250 bức ảnh được tuyển chọn từ tư liệu điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam, các nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhà sản xuất phim và cơ quan văn hóa, du lịch của Thành phố.

Các tác phẩm ghi lại nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt, từ những năm tháng hào hùng của hai cuộc kháng chiến (1945-1975), đến chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ của Thành phố hôm nay.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Nét mới của triển lãm năm nay là ứng dụng công nghệ thực tế ảo hỗn hợp (MR), kết hợp không gian trình chiếu 360 độ và khu vực photo booth tương tác, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam cho rằng, điện ảnh luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc và sự chuyển mình của Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi thước phim, mỗi khung hình tại triển lãm là một mảnh ghép cảm xúc, giúp công chúng nhìn thấy một Thành phố năng động, không ngừng vươn lên mà vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của mình. Bà kỳ vọng, triển lãm sẽ lan tỏa mạnh mẽ vẻ đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa - lịch sử của đất nước thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Tại triển lãm, đông đảo học sinh, sinh viên tới tham quan, học tập và trải nghiệm. Em Nguyễn Gia Khánh Linh, sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Em từng xem nhiều tư liệu về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi nhìn thấy những khung hình điện ảnh được trưng bày, cảm xúc rất khác. Em hy vọng qua triển lãm sẽ học được thêm cách các nhà làm phim xây dựng ngôn ngữ hình ảnh và kể chuyện lịch sử, để sau này có thể áp dụng vào những dự án học tập của em.”

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh” diễn ra đến hết ngày 25/11.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc gia đặc biệt trong năm 2025. Diễn ra từ ngày 21-25/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới,” Liên hoan góp phần tôn vinh tác phẩm xuất sắc, khẳng định bản lĩnh, khát vọng hội nhập của điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và toàn cầu hóa./.

