Thường trực Ban Bí thư: Tạo đột phá trong tham mưu triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Ban Thường vụ và tập thể, cá nhân năm 2025.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm nêu rõ trong năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo và đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm đúng quy định của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Toàn Đảng bộ đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; chủ động phối hợp tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy đã triển khai quyết liệt, đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; hoàn thành tinh giản biên chế với kết quả cụ thể: giảm 110 đơn vị cấp vụ và 440 đơn vị cấp phòng (từ 1.240 giảm xuống còn 800, đạt 35,5%); giảm 35% đơn vị sự nghiệp công lập (từ 90 xuống còn 55, đạt 38,89%).

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và các Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đạt kết quả cụ thể.

Quang cảnh hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Ban Thường vụ và tập thể, cá nhân năm 2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đồng bộ với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nghiêm túc quán triệt, xây dựng kế hoạch và đề án, tổ chức thực hiện và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp.

Qua tổng kết, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và 100% các đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội thành công theo kế hoạch, quy định.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh với sự đồng thuận, thống nhất cao, trong thời gian ngắn toàn Đảng bộ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc so với trước đây, cũng như trong tổng thể cả hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nổi bật có công tác triển khai trong toàn Đảng bộ việc ứng dụng phần mềm tác nghiệp công tác Đảng, triển khai phòng họp không giấy; triển khai ứng dụng phần mềm Theo dõi tiến trình đại hội đảng bộ các cấp qua ứng dụng VNeID; xây dựng, quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 (đang thí điểm triển khai phần mềm 4.0); vận hành ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Qua đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của triển khai thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ yêu cầu thời gian tới cần tạo đột phá trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết chiến lược.

Cùng với tham mưu ban hành các Nghị quyết chiến lược, Ban Thường vụ Đảng ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Nêu ví dụ trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nếu không thực hiện kịp thời chúng ta sẽ có nguy cơ tụt hậu. Bởi nếu không có dữ liệu, không số hóa dữ liệu thì không thể hình thành kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Nêu rõ yêu cầu và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Văn phòng Trung ương Đảng sớm xây dựng hệ thống theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện các nghị quyết; khắc phục tình trạng thiếu liên thông, liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh bối cảnh xã hội hiện nay đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ Ban Thường vụ và tập thể, cá nhân trong Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục khắc phục những hạn chế của cách làm truyền thống trong một số mặt công tác, đổi mới một cách quyết liệt nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn; đồng thời kiên quyết đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần “có vào, có ra, có lên, có xuống.”

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đánh giá các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị rất có giá trị cả lý luận và thực tiễn, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ động tham gia ý kiến vào các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát, đơn giản hóa quy trình cán bộ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải gắn với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được thành lập theo Quyết định số 242-QĐ/TW ngày 24/1/2025. Là tổ chức Đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương bao gồm 14 đảng bộ ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, các cơ quan tư pháp và Văn phòng Chủ tịch nước, với hơn 8.700 đảng viên.

Đảng bộ có vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu chiến lược, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề hệ trọng của Đảng và đất nước; nơi tập trung nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, cán bộ quản lý cấp chiến lược, cán bộ chuyên gia trong công tác nghiên cứu, đào tạo, tham mưu, tư vấn chính sách./.

