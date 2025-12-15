Việt Nam là một trong các nước cải thiện năng lực quản trị nhanh, mạnh nhất châu Á

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Quản trị Chandler (CIG) đồng tổ chức tọa đàm Chia sẻ tri thức và giới thiệu kết quả khảo sát Chỉ số Chính phủ hiệu quả (CGGI) năm 2025.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban ngành, Trung ương và địa phương cùng các tổ chức quốc tế.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về kết quả khảo sát Chỉ số Chính phủ hiệu quả CGGI năm 2025.

Chỉ số Chính phủ hiệu quả (CGGI) do Viện Quản trị Chandler triển khai từ năm 2021, thực hiện khảo sát, đo lường năng lực và hiệu quả của chính phủ tại 120 quốc gia. Chỉ số đánh giá chi tiết trên 7 trụ cột là lãnh đạo và tầm nhìn; hệ thống luật pháp và chính sách vững mạnh; thể chế mạnh; quản lý tài chính; năng lực cạnh tranh kinh tế; ảnh hưởng và danh tiếng quốc tế; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

CGGI được thiết kế bởi các nhà thực tiễn dành cho các nhà thực tiễn, đưa ra bộ tiêu chí và thông tin hữu ích giúp chính phủ lập kế hoạch cải cách dài hạn. Nhiều quốc gia sử dụng Chỉ số này để nhận diện điểm mạnh, khoảng trống cần cải thiện và học hỏi kinh nghiệm từ các nước trong khu vực.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết từ góc độ nghiên cứu, Chỉ số Chính phủ hiệu quả của CIG giúp chúng ta tiếp cận một khung đánh giá hiện đại, có giá trị so sánh quốc tế. Từ góc độ thực tiễn, đây là nguồn tham chiếu quan trọng để các cơ quan hoạch định chính sách và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống, từ đó điều chỉnh chiến lược và ưu tiên hành động nhằm cải thiện hiệu quả của Chính phủ, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế, tọa đàm không chỉ mang lại thông tin cập nhật về Chỉ số Chính phủ hiệu quả năm 2025 mà còn mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm quý báu từ các quốc gia đã thành công trong hiện đại hóa quản trị. Đây chính là những điều Việt Nam rất cần trong thời điểm đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển chính phủ số và nền công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm.

Kết quả khảo sát của CGGI năm 2025 cho thấy Việt Nam đã tăng 12 bậc kể từ năm 2021, từ vị trí 60 trong lần công bố đầu tiên lên vị trí 48 năm 2025. Việt Nam là một trong những quốc gia cải thiện năng lực quản trị nhanh và mạnh nhất châu Á, với tiến bộ ở 6/7 trụ cột của CGGI trong vòng 5 năm qua.

Những cải thiện nổi bật gồm về lãnh đạo và tầm nhìn, Việt Nam tăng 31 bậc lên vị trí 30 toàn cầu và 8 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các chỉ số thành phần cải thiện mạnh gồm xác định ưu tiên chiến lược (từ 56 lên 19) và tầm nhìn dài hạn (từ 40 lên 15); thể chế mạnh: năng lực triển khai được cải thiện giúp Việt Nam tăng 37 bậc, từ 58 (2021) lên 21 (2025); quản lý tài chính: tăng 20 bậc nhờ tăng cường kỷ luật tài khóa và lập kế hoạch tài chính; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân: Việt Nam đứng thứ 52 toàn cầu nhờ cải thiện về an toàn cá nhân và phân phối thu nhập.

Những kết quả này phản ánh các cải cách quản trị lớn được triển khai trong những năm gần đây. Đặc biệt trong hai năm 2024, 2025 với những cải cách mạnh mẽ từ cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy và những quyết sách quyết liệt về cải cách thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại tọa đàm, ông Dinesh Naidu, Giám đốc (Bộ phận Tri thức) của CIG, cho biết tiến bộ của Việt Nam trong 5 năm qua phản ánh nỗ lực có chủ đích và đầu tư bền bỉ vào năng lực quản trị quốc gia. Những đổi mới, cải cách trong xác định ưu tiên chiến lược, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm triển khai chính sách hiệu quả đã đem lại những kết quả trong phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Định hướng phát triển của Việt Nam phù hợp với khát vọng xây dựng nền công vụ hiện đại, hiệu quả và vì nhân dân.

Chỉ số CGGI năm 2025 cũng cho thấy, châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực có sự đa dạng cao về mức độ phát triển thể chế, từ các hệ thống lâu đời đến các nền kinh tế đang cải cách nhanh chóng. Năm 2025, Singapore, Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản là 5 quốc gia dẫn đầu khu vực, thể hiện sự ổn định nhiều năm nhờ thiết chế mạnh và tầm nhìn dài hạn.

Trong nhóm các nền kinh tế mới nổi, Mông Cổ là điểm sáng với cải thiện rõ rệt, tăng từ vị trí 88 (2021) lên 76 (2025), thể hiện rõ nhất ở trụ cột lãnh đạo và tầm nhìn cũng như nâng cao dịch vụ công số trong khuôn khổ Chiến lược Tầm nhìn 2050.

Những tiến triển này phản ánh xu thế toàn cầu: quốc gia đầu tư vào năng lực quản trị sẽ đạt tiến bộ rõ rệt so với các nước khác. Đây là điều mà Chỉ số mô tả như “cạnh tranh quản trị," khi sự cải thiện ở một quốc gia tạo áp lực kỳ vọng lên các quốc gia khác./.

