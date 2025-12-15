Xét xử vụ hối lộ hơn 11 tỷ đồng ở Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng

28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chức và các cá nhân liên quan bị xét xử trong vụ án hối lộ hơn 11 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ việc theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Ngày 15/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng) bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về các tội: “Nhận hối lộ,” “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ.”

28 bị cáo trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát Nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Tòa án Nhân dân huyện thuộc tỉnh Thừa-Thiên Huế và tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày./.