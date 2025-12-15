Rạng sáng 15/12, lực lượng cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba, ông Bùi Văn C. (52 tuổi, Phú Thọ) trong vụ sạt lở đất đá xảy ra trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu.

Bản tin 60s ngày 15/12/2025 gồm những nội dung sau:

Phát hiện thêm thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6.

Xử phạt 16 môtô phân khối lớn vi phạm giao thông trên quốc lộ 1.

Bắc Ninh, Hải Phòng phát hiện nhiều vi phạm trong mua bán nhà ở xã hội.

Máy bay lớn nhất Việt Nam chính thức hạ cánh tại sân bay Long Thành.

Karate Việt Nam bùng nổ huy chương vàng, dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 33.

Chủ tiệm trái cây trở thành người hùng trong vụ xả súng ở Australia.

Hamas cảnh báo vụ Israel sát hại chỉ huy cấp cao đe dọa ngừng bắn Gaza.

Tổng thống Zelensky nêu khả năng từ bỏ mục tiêu NATO của Ukraine./.