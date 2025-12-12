Chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Sân bay quốc tế Long Thành

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã hoàn tất 100% hạng mục chuẩn bị cho các chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành dự kiến diễn ra vào ngày 15/12/2025.

Trong chuyến bay kỹ thuật tới, các tàu bay sẽ thực hiện phương thức khởi hành, đến và tiếp cận theo đúng tiêu chuẩn, minh chứng cho khả năng của VATM trong việc thiết kế phương thức bay đáp ứng yêu cầu khai thác đồng thời hai sân bay lớn có vị trí địa lý gần nhau.

VATM đã hoàn thiện hệ thống tổ chức vùng trời hàng không dân dụng cho khu vực phía Nam. Đặc biệt, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Boeing, VATM đã tối ưu hóa các phương thức bay tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong mối tương quan phức tạp với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quân sự Biên Hòa. Bộ phương thức bay này đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, ban hành từ sớm và sẵn sàng áp dụng đồng bộ từ ngày 19/12/2025.

Với phương châm “an toàn là trên hết,” VATM đã xây dựng chi tiết các kịch bản xử lý tình huống bất thường và khẩn nguy bao quát mọi nguy cơ. Các kịch bản này bao gồm: xử lý mất liên lạc, sự cố kỹ thuật tàu bay; ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp (UAV trái phép, sự cố an ninh mạng); phương án dẫn dắt tàu bay chuyển hướng về Tân Sơn Nhất khi cần thiết.

Lực lượng điều hành tại Đài Kiểm soát không lưu Long Thành, Trung tâm Tiếp cận Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh đã được tập huấn kỹ lưỡng để duy trì sự hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo luồng thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Song song đó, Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá các phiên diễn tập trên hệ thống huấn luyện giả định với nhiều tình huống khẩn nguy phức tạp diễn ra, đồng thời quan sát các kiểm soát viên không lưu ứng phó và xử lý các tình huống giả định như thời tiết xấu, trục trặc hệ thống, thiết bị dẫn đường, các tình huống liên quan đến khẩn nguy tàu bay,…

Nội dung huấn luyện tập trung đánh giá mức độ tuân thủ các quy định, quy trình, kỹ năng thực hành và phản xạ của kiểm soát viên không lưu khi đối mặt với các tình huống bất thường. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng và khả năng phản ứng nhanh nhạy của các kiểm soát viên không lưu trong các tình huống mô phỏng.

Với sự chuẩn bị chu đáo và hệ thống quy trình bài bản, VATM sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần duy trì sự chuyên nghiệp, nâng cao khả năng ứng phó, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong mọi tình huống.

