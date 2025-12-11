Cục trưởng Hàng không Việt Nam: “An toàn bay là mục tiêu tối thượng”

Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các hãng hàng không đã có buổi nhận diện những nguy cơ, rủi ro về an toàn hàng không, đồng thời đề ra các biện pháp giải quyết nhằm duy trì và nâng cao an toàn hàng không năm 2026.

“An toàn bay là mục tiêu tối thượng, chúng ta không đánh đổi an ninh, an toàn vì bất cứ lý do gì,” ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định

Nhận diện những nguy cơ, rủi ro an toàn bay

Tại Hội nghị tổng kết công tác an toàn hàng không năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 11/12, theo ông Tạ Minh Trọng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay (Cục Hàng không Việt Nam), năm 2025, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam được ghi nhận tiếp tục tăng trưởng với sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam ghi nhận tăng so với năm 2024, trong đó sản lượng vận chuyển hành khách tăng 6,7% và sản lượng vận chuyển hàng hóa tăng 4,6% so với năm 2024.

Ngoài ra, ông Trọng cũng nhìn nhận, ngành Hàng không Việt Nam vẫn còn tồn tại một số khó khăn liên quan đến việc sụt giảm đội tàu bay do ảnh hưởng bởi nguồn cung động cơ của nhà máy sản xuất PW và những ảnh hưởng tiêu cực của sự bất ổn chính trị, xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới; nhiều đợt mưa bão, sương mù và mây đối lưu mạnh tại khu vực sân bay trọng điểm, gây gián đoạn tạm thời và tạo áp lực lớn cho hoạt động khai thác hàng không.

Cụ thể, năm 2025, có 284 sự cố, vụ việc an toàn hàng không trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. Trong đó, có 146 sự cố, vụ việc liên quan đến độ tin cậy thiết bị tàu bay (giảm 2,7% so với năm 2024); có 48 sự cố, vụ việc do yếu tố con người (giảm 14,5% so với năm 2024; chim va đập tàu bay xảy ra 41 sự cố, vụ việc (tăng 58,2% so với năm 2024); yếu tố thời tiết là 41 sự cố, vụ việc (giảm 2,6% so với năm 2024).

Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra hành lý của hành khách tại khu vực soi chiếu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua công tác giám sát an toàn hàng không, Cục Hàng không đã nhận diện ra một số các vấn đề tồn tại trong hoạt động của ngành hàng không như: nhân viên hàng không chưa tuân thủ đầy đủ quy trình khai thác tiêu chuẩn trên tất cả các lĩnh vực dẫn đến các tình huống như nguy cơ va chạm tàu bay, người lái sử dụng các thiết bị ghi hình trong buồng lái gây sao nhãng, thiếu tập trung đặc biệt trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay; chim va đập tàu bay tiềm ẩn rủi ro cao về an toàn; vật ngoại lai, động vật trong khu bay gây nguy cơ va chạm và hư hại tàu bay; nguy cơ cháy, nổ trong quá trình vận chuyển thiết bị có chứa pin lithium; các thiết bị đèn công suất cao, laser, vật thể bay không người lái gây nhiễu tầm nhìn và nguy cơ va chạm…

Tham luận tại hội nghị, ông Phạm Thanh Tâm, Trưởng ban kiểm soát An toàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thừa nhận, đến nay có 706 sự cố, vụ việc trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không. Các chỉ số liên quan đến sự cố chim va động cơ tăng 40%, tàu bay thông báo bị chiếu đèn laser tăng 193%, sự cố lốp 24, máy bay không người lái (Drone, UAV) tăng 123%.

Trong các vụ chim va chạm tàu bay, ông Tâm tiết lộ con số có 13% vụ việc xác định va chạm chim tại cảng, 87% vụ việc không xác định được thời điểm va chạm chim.

Không đánh đổi an toàn bay

Đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kiến nghị các hãng hàng không xem xét tình trạng số hiệu chuyến bay gần giống nhau, tuân thủ tốc độ lăn và thời gian chiếm dụng đường cất, hạ cánh; khai thác kỹ kế hoạch bay, các điện văn về hoạt động bay và sử dụng vùng trời.

Ông Đinh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines kiến nghị xem xét gia hạn cấp chứng chỉ nhà khai thác máy bay được nhà chức trách hàng không phê chuẩn 2 năm/lần. Cục Hàng không và các đơn vị khí tượng cần trang bị máy móc thiết bị dự báo thời tiết mùa mưa giông tốt hơn để giảm uy hiếp an toàn bay; thành lập ban điều phối làm việc với các địa phương về hướng di chuyển của chim, dữ liệu thống kê hoạt động của chim để hạn chế các rủi ro chim va tàu bay tại các sân bay, cảng hàng không.

Đại diện VAECO cho biết năm 2026, đơn vị đề ra mục tiêu giảm thiểu do lỗi bảo dưỡng máy bay mang yếu tố cá nhân, trong đó thay đổi cách thức kiểm tra giám sát chuyên đề đồng bộ từ trung tâm bảo dưỡng, làm thế nào triển khai hiệu quả xuống người lao động; cơ chế xử lý không nhân nhượng với trường hợp làm sai, giảm lỗi cá nhân; đẩy mạnh văn hóa an toàn xuất phát từ người lao động; rà soát kế hoạch phát triển cơ cấu nhân lực đảm bảo đáp ứng về sửa chữa, bảo dưỡng; cải tiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo, giám sát đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo thực hành cho nhân viên kỹ thuật.

Nhìn nhận an ninh, an toàn gắn bó đồng hành với nhau, không có sự tách rời, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) đánh giá yếu tố con người là quan trọng nhất. Thời gian tới sẽ có chế tài kiểm soát chặt chẽ vấn đề con người ra vào khu vực hạn chế; sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật; có phương án lập lực lượng chuyên ứng phó với thực thể bay không người lái.

Đại diện Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) cho rằng các đơn vị trong ngành Hàng không phải bám sát nguyên tắc không đánh đổi an ninh, an toàn vì bất cứ lý do gì bởi nếu để bất kể một lỗi, sai sót nào đó sẽ xảy ra tai nạn. Do đó, các đơn vị rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn thường xuyên kiểm tra để không xảy ra sai sót.

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng khẳng định an toàn bay là mục tiêu tối thượng, không đánh đổi vì bất cứ lý do nào. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Khẳng định an toàn hàng không là mục tiêu tối thượng, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, trong năm qua ngành Hàng không Việt Nam không để sự cố, sự việc đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn hàng không. Chỉ cần một sự cố nhỏ sẽ gây ra thiệt hại về kinh tế rất lớn.

“Quốc hội bấm nút thông qua Luật Hàng không dân dụng đã cụ thể hóa một chương an toàn hàng không, là khung pháp lý quan trọng thiết lập xây dựng triển khai an ninh an toàn hàng không. Luật đã thiết lập an toàn hàng không cho các doanh nghiệp và nhà chức trách củng cố đội ngũ giám soát viên có trình độ, quy mô đáp ứng được sự tăng trưởng, cho phép cơ chế linh hoạt huy động nguồn lực doanh nghiệp giám sát an toàn hàng không, cơ chế phối hợp nhà chức trách an toàn an ninh hàng không. An toàn và an ninh là hai mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời,” ông Uông Việt Dũng đánh giá.

Dù giữ vững được mặt trận an toàn hàng không nhưng cũng đặt nhiều thách thức, vấn đề với năm 2026, Cục trưởng Cục Hàng không đề nghị các hãng và nhân viên hàng không tiếp tục tập trung, duy trì tính kỷ luật, chuyên nghiệp để triển khai các nhiệm vụ thời gian tới khi dự báo thị trường hàng không trong những năm tới đây đạt 13-15%.

“Mục tiêu lớn nhất vẫn phải là đảm bảo an toàn hàng không. Chúng ta không đánh đổi an ninh, an toàn vì bất cứ lý do gì; không đánh đổi thương mại, kinh doanh mà gây mất an toàn hàng không,” ông Dũng quả quyết./.

