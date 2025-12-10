Xã hội

Xe máy vượt đèn đỏ, đâm vào xe tải làm 2 người thương vong

Hai nam thanh niên đèo nhau trên xe máy di chuyển với tốc độ cao, khi đến khu vực ngã tư giao nhau đã cố tình vượt đèn đỏ, bất ngờ đâm mạnh vào phần hông xe tải đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc.

Lê Phước Ngọc
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/12 xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường dẫn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn giáp ranh giữa hai xã Nghĩa Giang và Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 10/12, hai nam thanh niên đèo nhau trên xe máy di chuyển với tốc độ cao theo hướng từ trung tâm Quảng Ngãi đi xã Nghĩa Hành, khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa Tỉnh lộ 624 với tuyến đường dẫn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (gần cầu Xóm Xiếc) đã cố tình vượt đèn đỏ và bất ngờ đâm mạnh vào phần hông xe tải biển kiểm soát 76A-28806 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc.

Cú va chạm khiến tài xế xe tải 76A-28806 mất lái, đâm vào xe tải biển kiểm soát 29H-81513 đang lưu thông ngược chiều.

Hậu quả là một nam thanh niên trên xe máy bị cuốn vào gầm xe tải 29H-81513 và tử vong.

Người còn lại trên xe máy bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Xe máy bị kéo lê khoảng 5m so với vị trí xảy ra tai nạn, biến dạng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt, phân luồng điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Ngãi #Xe máy #vượt đèn đỏ #đâm #xe tải #thương vong #tai nạn giao thông Quảng Ngãi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục