Xe máy vượt đèn đỏ, đâm vào xe tải làm 2 người thương vong

Ngày 10/12 xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường dẫn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn giáp ranh giữa hai xã Nghĩa Giang và Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 10/12, hai nam thanh niên đèo nhau trên xe máy di chuyển với tốc độ cao theo hướng từ trung tâm Quảng Ngãi đi xã Nghĩa Hành, khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa Tỉnh lộ 624 với tuyến đường dẫn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (gần cầu Xóm Xiếc) đã cố tình vượt đèn đỏ và bất ngờ đâm mạnh vào phần hông xe tải biển kiểm soát 76A-28806 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc.

Cú va chạm khiến tài xế xe tải 76A-28806 mất lái, đâm vào xe tải biển kiểm soát 29H-81513 đang lưu thông ngược chiều.

Hậu quả là một nam thanh niên trên xe máy bị cuốn vào gầm xe tải 29H-81513 và tử vong.

Người còn lại trên xe máy bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Xe máy bị kéo lê khoảng 5m so với vị trí xảy ra tai nạn, biến dạng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt, phân luồng điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

