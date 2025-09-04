Hơn 200 vụ ôtô và xe máy cố tình vượt tín hiệu, đâm va cần chắn đường sắt

Số lượng các vụ việc xe máy, ôtô cố tình vi phạm an toàn giao thông đường sắt (vượt tín hiệu cảnh báo đường ngang, va cần chắn tự động và chắn có người gác …) mặc dù giảm mạnh về số vụ việc những vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe doạ an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng người tham gia giao thông, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), vào lúc 13h57 phút, ngày 3/9, tại đường ngang cảnh báo tự động, có lắp đặt cần chắn tự động và phụ kiện ở Km44+210, khu gian Cẩm Giàng-Cáo Xá, tuyến đường sắt Gia Lâm-Hải Phòng thuộc địa bàn xã Mao Điền (thành phố, lái xe ôtô Biển kiểm soát 99H-001.99 khi tham gia giao thông qua đường ngang nơi đường bộ giao nhau với đường sắt đồng mức đã không chấp hành tín hiệu chuông, đèn và biển “Dừng lại quan sát tàu hỏa khi qua đường sắt."

Trong khi cần chắn đang hạ (báo hiệu có tàu qua đường ngang), tài xế cố tình vượt qua đường sắt, gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống cần chắn tự động và phụ kiện (gãy 2 cần chắn) Km44+210 do Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội đang quản lý, khai thác và sử dụng.

Cần chắn còn lại bị gãy, khi nâng lên sau khi tàu thông qua đã gãy rời và rơi trúng vào người tham gia giao thông (tên là Phạm Thị Nga sinh năm 1984, trú tại thôn Chi Mãi, xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng) gây thương tích phải khâu 5 mũi và gãy sụn tai. Ngay sau vụ việc, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội đã đến thăm hỏi nạn nhân.

Báo cáo của VNR cho thấy, trong 8 tháng của năm nay, trên toàn tuyến đã ghi nhận 201 vụ ôtô và xe máy vi phạm tín hiệu đường ngang có chắn tự động và chắn có người gác.

Cụ thể, trong quý 1 đã xảy ra 112 vụ, chủ yếu tập trung tại các tuyến có mật độ giao thông đường bộ cao, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt, công tác xử lý vi phạm còn nhiều hạn chế.

Tới quý 2, toàn tuyến đường sắt xảy ra 60 vụ. Con số này đã giảm rất nhiều, sau khi các đơn vị đường sắt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, lực lượng công an địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, xử lý triệt để, có tính răn đe cao đồng thời đã chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Đặc biệt, tháng 7 và 8/2025 có 29 vụ phương tiện vi phạm tín hiệu đường ngang có chắn tự động và chắn có người gác, trong đó có 2 vụ xe máy đâm vào dàn chắn, khi chắn đã đóng.

Cũng trong 8 tháng qua, tại các đường ngang có cần chắn tự động đã xảy ra 9 vụ tai nạn, làm bị thương 5 người, tử vong 5 người (đều là những người đi xe máy cố tình vượt tín hiệu chuông đèn và khi cần chắn đã đóng).

Theo thống kê của VNR, năm 2024, toàn tuyến đường sắt có tổng số có 641 vụ đâm va cần chắn tự động và chắn có người gác./.

