Hàng loạt dự án đường cao tốc chạy đua thời gian để thông tuyến dịp 19/12

Chỉ còn đúng một tuần đếm ngược nữa, hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm quốc gia sẽ thông tuyến, thông xe kỹ thuật để hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường cao tốc vào cuối năm 2025. Hiện nay, các nhà thầu đang dồn lực, gấp rút thi công để về đích theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Đếm ngược tính bằng giờ mốc về đích

Với chiều dài tuyến chính 110,85km và 25,85km tuyến nối đi qua địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau và thành phố Cần Thơ, Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có mốc tiến độ thông xe vào dịp 19/12 tới đây. Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), hiện nay các nhà thầu huy động hơn 2.100 công nhân cùng 1.150 máy móc, thiết bị đang đồng loạt hoạt động suốt ngày đêm làm các hạng mục thảm bêtông nhựa đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo), lan can cầu,…

“Tiến độ chung nhiều hạng mục của dự án đã đạt hơn 90%. Thời gian hoàn thành dự án không còn đếm bằng ngày nữa mà được tính bằng giờ. Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã yêu cầu các nhà thầu huy động mọi nguồn lực, linh hoạt áp dụng các biện pháp thi công đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết thuận lợi,” ông Thi chia sẻ.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị các nhà thầu cùng hỗ trợ máy móc thiết bị, nhân lực, cùng nhau quyết tâm hoàn thành đến mét đường cuối cùng, giữ chắc cam kết an toàn chất lượng tiến độ.

Tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn đang tất bật chạy đua với thời gian để hoàn thành những công việc cuối cùng nhằm đưa công trình này về đích dịp 19/12.

Ông Bùi Nhật Hiển, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Ban Quản lý dự án 2-chủ đầu tư) cho biết toàn bộ phần đường đã thảm nhựa xong, 60 cầu trên tuyến chính đã hoàn thành. Các hạng mục an toàn giao thông như lắp biển báo, lưới chống lóa, tôn hộ lan, sơn kẻ đường… đang được triển khai cuốn chiếu và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Riêng, hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc và đang vận hành thử.

Nhà thầu gấp rút thi công dải phân cách giữa tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn nhằm đảm bảo thông tuyến dịp 19/12. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án phải hoàn thành cuối năm 2025, rút ngắn hơn 8 tháng so với hợp đồng, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã huy động hơn 3.500 nhân sự và 1.100 thiết bị, triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, xử lý các phần việc phát sinh, bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng trước đó do thiên tai mưa lũ, chậm giải phóng mặt bằng.

“Nhà thầu xác định phải hoàn thành dự án đúng cam kết, thi công với quyết tâm cao nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả, góp phần vào mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc trên cả nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,” ông Ngọ Trường Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nói.

Tại phía Bắc, Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 1 dài hơn 93km cũng được doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đặt mục tiêu thông tuyến khoảng 65-70km trên các phân đoạn trước ngày 19/12. Hiện, giá trị sản lượng thực hiện toàn dự án đạt 80% kế hoạch thông tuyến giai đoạn 1.

Với cấu tạo địa chất phức tạp, địa hình hiểm trở, tình hình thiên tai mưa lũ kéo dài, Đồng Đăng-Trà Lĩnh trở thành dự án giao thông có điều khiện khó khăn bậc nhất, tuy nhiên, các nhà thầu tại dự án xác định rõ phải nỗ lực tối đa để thông tuyến trước ngày 19/12 đảm bảo cam kết của nhà thầu với Chính phủ, địa phương và người dân.

Phải vượt mục tiêu Chính phủ yêu cầu

Khẳng định thời gian còn lại để thông xe dự án như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng không nhiều, vì thế, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

“Các nhà thầu huy động tối đa tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị tăng tốc thi công, tận dụng từng ngày nắng gia tăng sản lượng trên công trường. Thậm chí, nhà thầu có sự tương trợ, giúp đỡ cho các phần việc với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của những người thợ cầu đường. Dự án không còn đường lùi vì thế phải nỗ lực gấp nhiều lần nhằm hoàn thành kịp tiến độ," lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Với các dự án cao tốc chuẩn bị thông xe vào 19/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức 22 đoàn kiểm tra do các Thứ trưởng trực tiếp đôn đốc từng dự án, đảm bảo tiến độ các dự án được kiểm soát chặt chẽ. Đến cuối năm 2025 đảm bảo thông xe được 3.188km cao tốc (bao gồm hoàn thiện tuyến chính, đường gom và đường dân sinh).

Các dự án đường cao tốc có mốc tiến độ hoàn thành dịp 19/12 tới đang được nhà thầu thi công ngày, đêm để hoàn thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Nếu tính thêm cả nút giao, đến cuối năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành tối thiểu 3.513km cao tốc cùng với 1.701km đường ven biển. Kết quả này cao hơn mục tiêu Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 (đưa vào khai thác ít nhất 3.000km đường cao tốc và khoảng 1.700km đường ven biển trong năm 2025)," lãnh đạo Bộ Xây dựng thông tin.

Bộ Xây dựng quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực để sớm tổ chức thi công trở lại; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, cuốn chiếu các hạng mục móng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông bảo đảm hoàn thành các dự án đoạn tuyến thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông vào dịp 19/12/2025 theo kế hoạch./.

Trong dịp 19/12 tới đây, Bộ Xây dựng khởi công 5 dự án lớn trải dài từ Bắc tới Nam, gồm các dự án như: tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc Dự án thành phần cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và hầm Núi Vung thuộc Dự án thành phần cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

