Thủ tướng chỉ đạo “thần tốc, táo bạo” hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng tốc, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đưa vào khai thác 3.000km đường cao tốc và cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành năm 2025.

Chiều tối 10/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn.

Tại phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng đã giao 33 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu; đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và nhiệm vụ chưa đến thời hạn; có 1 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu./.