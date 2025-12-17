Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tổng duyệt Lễ trao Giải Diên Hồng

Tối 17/12, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự buổi tổng duyệt Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư.

Cùng dự buổi tổng duyệt có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức giải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng cùng các đơn vị liên quan đã tổng duyệt Lễ trao giải, kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tổ chức Lễ trao giải, Triển lãm ảnh "Báo chí với Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và dấu ấn Diên Hồng."

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Tổ chức cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ tư; biểu dương Ban Giám khảo đã làm việc tận tụy, công tâm để lựa chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất để trao giải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ mặc dù ra đời sau nhưng Giải Diên Hồng là giải báo chí có thương hiệu, uy tín, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cử tri rất quan tâm.

Lễ trao Giải năm nay là hoạt động rất có ý nghĩa được tổ chức đúng vào dịp cả nước chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Để bảo đảm Lễ trao giải được tổ chức thành công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Tổ chức rà soát, kiểm tra kỹ các khâu từ lễ tân, hậu cần, trao giải...; đề nghị các đơn vị phối hợp với thành phố Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ trao giải.

Sau hơn 10 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 3.508 tác phẩm dự thi từ 125 cơ quan báo chí trên cả nước. Sau khi phân loại, 659 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm sơ khảo. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 91 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo quyết định đề xuất trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc nhất.

Chương trình văn nghệ tại buổi tổng duyệt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đánh giá, các tác phẩm năm nay có chất lượng chuyên môn cao, phản ánh toàn diện kết quả nổi bật hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong năm qua và chặng đường xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm kể từ Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện cho thấy những đổi mới, tính chuyên nghiệp của báo chí nghị trường trong kỷ nguyên số.

Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ tư sẽ được tổ chức vào tối 18/12./.

