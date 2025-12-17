Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu

Chiều 17/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đã khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thể hiện qua nhiều nội dung, lĩnh vực hợp tác và đạt kết quả thực chất, hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế hợp tác được hai bên quan tâm thúc đẩy; hợp tác giữa các quân, binh chủng, cảnh sát biển, biên phòng... được chú trọng.

Đặc biệt, vào tháng 4 vừa qua, hai bên đã tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9, góp phần cùng nhau gìn giữ đường biên, mốc giới ổn định, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai nước, hai quân đội.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian tới, trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy, triển khai hiệu quả các nội dung, lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ vui mừng gặp lại Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Nhân dịp này, Đại sứ Hà Vĩ gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước./.