Xanh hóa và số hóa là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu

Chiều 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Phiên toàn thể cấp cao, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.”

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam xác định rõ “chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa” là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu; vừa là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Diễn đàn do Chính phủ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ; trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Dự diễn đàn có: Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tổ chức, cơ sở nghiên cứu; các nhà khoa học; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng hành cùng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững

Diễn đàn nhằm phân tích, đánh giá về các kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2025. Đồng thời nhận diện, làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước; phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức cho phát triển kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số.

Đặc biệt, Diễn đàn đề xuất các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng “2 con số,” chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030 và các định hướng, giải pháp điều hành cụ thể trong năm 2026.

Trước khi diễn ra Phiên toàn thể cấp cao, sáng cùng ngày Diễn đàn đã diễn ra 2 phiên chuyên đề gồm: Phiên về tài chính-ngân hàng với chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030”; và chuyên đề về kinh tế tuần hoàn với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững."

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tham luận tại Phiên toàn thể cấp cao về kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2025, triển vọng và khuyến nghị chính sách cho giai đoạn 2026-2030, bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, khuyến nghị Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; tập trung vào con người và công nghệ; phát triển hạ tầng bền vững và tăng trưởng xanh; đảm bảo phân bổ công bằng những thành quả của tăng trưởng và hiện đại hóa về thể chế.

Điểm lại thành tựu 40 năm đổi mới của Việt Nam, bà Mariam Sherman cũng cho rằng mục tiêu mà Việt Nam đặt ra trong năm 2045 là mục tiêu đầy táo bạo, nhưng trong tầm với của Việt Nam nếu thách thức được đáp ứng trong sự quả cảm của chính sách và hành động. Việt Nam cần lạc quan và cấp thiết hành động, nhưng để thành công Việt Nam cần xác định: Mục tiêu và lộ trình rõ ràng; nhất quán chặng đường cải cách; bất chấp rào cản và quả cảm; dũng cảm không né tránh thách thức, khó khăn.

Nhìn lại kinh tế vĩ mô năm 2025, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030, điều kiện quan trọng là duy trì lạm phát ổn định khoảng 4%/năm.

Chính sách tài khóa tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thúc đẩy giải ngân đầu tư công vào các lĩnh vực trọng điểm, tạo lan tỏa cao, dự án liên kết vùng; chính sách tiền tệ linh hoạt, chặt chẽ, tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và phối hợp hiệu quả với chính sách tài khóa. Đồng thời thay đổi cách thức huy động nguồn lực tài chính cho nền kinh tế; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh ngoài luật đầu tư; đảm bảo thủ tục cho doanh nghiệp nhanh gọn nhất.

Tham luận về chủ đề huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng cao và phát triển bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, ông Tim Evans, Tổng Giám đốc (CEO) Ngân hàng HSBC tại Việt Nam đánh giá, những năm qua Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng cao. Là nước chịu sự ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu, Việt Nam cũng tiên phong trong chống biến đổi khí hậu.

Để phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, Việt Nam cần nâng cao quản trị minh bạch, thúc đẩy năng lực quản trị, áp dụng thông lệ quốc tế phổ biến; tăng tốc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ.

Cho rằng quá trình trên, Việt Nam cần nguồn vốn rất lớn, ông Tim Evans khuyến nghị Việt Nam cần đa dạng hóa phương thức huy động vốn; đa dạng hóa nguồn vốn bao gồm vốn trong nước và nước ngoài, vốn khu vực công và khu vực tư. Là thị trường lớn thứ 7 trên thế giới của HSBC, HSBC sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức cùng Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức trên hành trình phát triển.

Diễn đàn dành nhiều thời gian để tọa đàm "Hiến kế để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045." Trong đó, các đại biểu đề xuất một số giải pháp để tăng trưởng nhanh và bền vững, chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; vai trò, đóng góp của địa phương trong phát triển nhanh, bền vững của cả nước.

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp cho phát triển nhanh, bền vững như: thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư; đảm bảo an ninh năng lượng điện, nước phục vụ phát triển; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thu hút, huy động các nguồn lực cho phát triển...

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh vai trò và hành động của Quốc hội trong việc xây dựng thể chế, kiến tạo môi trường pháp lý; tổ chức thực thi pháp luật cho kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.

Quốc hội đã ban hành nhiều luật về chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát thải thấp; đảm bảo hài hòa môi trường với phát triển; đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, tránh cú sốc với doanh nghiệp; chú trọng xây dựng dữ liệu, an toàn, an ninh mạng bảo vệ người dân, doanh nghiệp, thích ứng với phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mạnh mẽ, chuyển mạnh từ "quản lý bằng pháp luật" sang "kiến tạo thể chế phát triển."

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quốc hội luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện luật pháp, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư; những kiến nghị tại Diễn đàn sẽ được tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bảo đảm pháp luật bám sát thực tiễn, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2025, triển vọng năm 2026 với chủ đề: “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2025 và định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững dựa trên chiến lược “chuyển đổi kép: xanh hóa, số hóa” trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ghi nhận, đánh giá cao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng các bộ, cơ quan liên quan đã lựa chọn chủ đề quan trọng, mang tính thời sự cao và phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng này, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ trân trọng gửi tới các đại biểu, khách quý, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước, quốc tế và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đánh giá cao các báo cáo đề dẫn, tham luận và nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, Thủ tướng đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ kịp thời cho công tác đánh giá, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực.

Xanh hóa và số hóa là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trên cơ sở xác định rõ xu thế tất yếu, không thể đảo ngược của chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, Việt Nam xác định rõ “chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa” là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu; vừa là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững dựa trên cơ sở nền tảng “chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa.” Trong đó, Nghị quyết Đại hội XIII xác định rõ: "Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước"; "đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo"; "xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường."

Bộ Chính trị đã ban hành các quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực trụ cột, chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết số 57 nhấn mạnh: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu; thúc đẩy chuyển đổi số, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xanh, công nghệ phát thải thấp; kiến tạo phát triển các mô hình kinh tế mới, kinh tế số, kinh tế xanh; chuyển dịch mạnh mẽ từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo; phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng sạch... Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết cụ thể hóa và triển khai quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng như nêu trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm chuyển đổi xanh tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, song tại Việt Nam nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế-xã hội đất nước đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện, cao hơn năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận định: “bức tranh kinh tế-xã hội đất nước năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo.”

Phân tích bối cảnh tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm: phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược nêu trên, Việt Nam xác định rõ cần phải tập trung thúc đẩy tăng trưởng, với mức từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển nhanh, bền vững, thì “chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính trong tất cả các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên 2 yếu tố nền tảng là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

Tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa”; nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Việt Nam xác định: Ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh và bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, tự do, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu tối thượng; không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao nhiều ý kiến đóng góp, "hiến kế" cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian tới, Việt Nam tập trung cho các ưu tiên chiến lược.

Trong đó, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng “chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa,” phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng nâng cao khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với các biến động bên ngoài.

Việt Nam đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công-tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”; tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; có cơ chế thử nghiệm để hỗ trợ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; xây dựng các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học có tính đột phá đối với 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ Việt Nam tập trung khai thác tốt các không gian phát triển mới, “vươn ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ”; phát huy vai trò các mô hình kinh tế mới, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút vốn đầu tư, công nghệ...; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; ưu tiên thu hút FDI vào các ngành công nghệ cao, sản xuất xanh, tuần hoàn, kết nối với đầu tư trong nước; tiếp tục tái cấu trúc xuất khẩu gắn với cơ cấu lại nền kinh tế…

Cho rằng lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, càng trong gian khó, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với phương châm “coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, lựa chọn các ưu tiên phù hợp” và “Đảng đã chỉ đạo; Chính phủ thống nhất; Quốc hội đồng hành; nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ; bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh hóa, số hóa của Việt Nam là có nền tảng, dư địa, khả thi; Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2026 và những năm tiếp theo, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 Chiều 16/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.”