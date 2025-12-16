Tỉnh ủy Sơn La công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 16/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La điều động, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lường Thị Vân Anh nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; điều động, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Dương Tú Anh nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng và mong muốn rằng với những phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác, hai bà Lường Thị Vân Anh và Dương Tú Anh sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, luôn giữ vững nguyên tắc của Đảng; bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy tốt năng lực, sở trường, góp sức cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hai bà đặc biệt quan tâm tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; tham mưu, đề xuất những giải pháp cụ thể để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ, trước mắt là phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.../.

