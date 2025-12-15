Tổng Bí thư: Tập trung phát triển nông nghiệp xanh, giá trị cao, xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại

Chiều 15/12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri 3 xã (Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch) thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên và đại biểu cử tri của 3 xã.

Phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các cử tri đã kiến nghị một số nội dung quan tâm.

Bày tỏ quan tâm một số vấn đề liên quan đến giáo dục, cử tri Nguyễn Văn Trân (xã Kiến Xương) đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy định pháp lý chặt chẽ, đồng bộ làm cơ sở để triển khai, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Đại diện cử tri xã Lê Lợi, ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ, thời gian qua, mưa lũ, sạt lở đất, nước biển dâng xảy ra ở cả 3 miền, gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhân dân.

Cử tri cho rằng Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cần quan tâm, chỉ đạo, triển khai quyết liệt hơn các giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; quan tâm dành nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống đê điều, thủy lợi; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng về nhà ở phù hợp với nhu cầu phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhất là ở khu vực có nhiều rủi ro; nâng cao năng lực dự báo thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu để chủ động các biện pháp phòng, chống và thích ứng hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cử tri Phạm Văn Thành (xã Quang Lịch) phản ánh thực tế đáng quan tâm hiện nay là tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo ở nước ta còn khá lớn, chất lượng đào tạo còn thấp, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý.

Chúng ta đã trải qua hơn 10 năm trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nhưng hiệu suất kinh tế chưa tương xứng với số lượng lao động hiện có của cả nước, năng suất lao động của nước ta thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực. Đó cũng là do chất lượng nguồn nhân lực chưa cao.

Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành Chiến lược Quốc gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2035, tầm nhìn 2045; trong đó, xác định rõ tiêu chuẩn nguồn nhân lực chất lượng cao theo từng ngành, lĩnh vực; thông qua các chính sách khuyến khích thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển kết hợp giữa trường đại học và doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế miễn, giảm thuế tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và công nghệ) đầu tư vào cơ sở vật chất, chương trình đào tạo nghề và đào tạo lại cho người lao động.

Cử tri Nguyễn Việt Hà (xã Kiến Xương) bày tỏ phấn khởi khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đề nghị cần sớm ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quốc gia về nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc, tuổi thọ của người Việt Nam.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nhất là hệ thống y tế ở cơ sở đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám chữa bệnh; chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế như trong thời gian vừa qua.

Cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa tiêu dùng, phổ biến hàng không nguồn gốc, hàng nhái, hàng giả, hàng tiêu dùng kém chất lượng…; đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả hơn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe của nhân dân và bảo vệ các cơ sở sản xuất tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với xã hội.

Cử tri Đào Xuân Nhất (xã Lê Lợi) vui mừng khi Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Cử tri kiến nghị cần tiếp tục xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ là ai”; xác định rõ “lằn ranh đỏ” để không ai được phép vượt qua; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để cụ thể sớm chủ trương mọi cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân không dám, không muốn, không cần, không thể tham nhũng; có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với tài sản, thu nhập của cán bộ công chức và các giao dịch tài sản để phòng, chống tham nhũng và có giải pháp hữu hiệu hơn trong thu hồi triệt để tài sản và khắc phục hậu quả kinh tế do tham nhũng, tiêu cực gây ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với đại biểu cử tri 3 xã: Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, hiếu học; nơi người dân luôn cần cù, đoàn kết, nghĩa tình, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư chia sẻ hơn nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội XV, là đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, do yêu cầu công tác nên chuyển về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Nay có dịp về đây, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh chân thực từ cơ sở của nhân dân.

Đây là kênh thông tin quan trọng đề ra các quyết sách, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết trong các ý kiến của cử tri. Mỗi ý kiến đều thiết thực, xác đáng, phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân; thể hiện niềm tin và sự đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Tổng Bí thư thông tin thêm kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, một số kết quả nổi bật cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, về tình hình đất nước năm 2025, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt tới cử tri.

Tổng Bí thư phấn khởi khi được biết tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất (với Thái Bình), tuy khối lượng công việc lớn, mô hình tổ chức mới đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai bài bản; đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Tỉnh cũng đang đứng trước nhiều cơ hội mới: dư địa phát triển lớn hơn; không gian kinh tế-xã hội mở rộng; khả năng liên kết vùng, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn. Đồng thời, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và của từng xã cũng đặt ra cao hơn, đòi hỏi quyết tâm lớn, hành động cụ thể, hiệu quả.

Đối với 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch, các xã đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, kinh tế-xã hội có sự tiến bộ, an ninh trật tự được giữ vững.

Các xã đang từng bước chuyển mình, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta là: “Luôn luôn phải đặt người dân ở vị trí trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mọi chính sách, mọi quyết định đều phải hướng đến phục vụ nhân dân.”

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc cử tri 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, và Quang Lịch của tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường của Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương thì phải giải quyết ngay, đúng pháp luật; những nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, kiến nghị lên cấp trên; cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cấp xã; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Riêng đối với 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch, Tổng Bí thư đề nghị, tập trung phát triển nông nghiệp xanh, giá trị cao - xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại. Khu vực ba xã có lợi thế về quỹ đất, truyền thống sản xuất giỏi, nhân dân đoàn kết, hiếu học; giao thông ngày càng thuận lợi.

Vì vậy các xã cần đẩy mạnh, phát triển nông nghiệp sạch, xanh, sinh thái; ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý; cấp mã vùng trồng và vùng nuôi.

Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Kết hợp nông nghiệp với dịch vụ, du lịch sinh thái, làng nghề để tăng thu nhập cho người dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ các xã phải tạo đột phá về hạ tầng - mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế-xã hội. Các “điểm nghẽn” về giao thông, thủy lợi, hạ tầng số phải được ưu tiên xử lý dứt điểm.

Ba xã cần chủ động kết nối đồng bộ với đường tỉnh lộ, quốc lộ và các trục giao thông chiến lược của khu vực; quy hoạch khoa học hạ tầng thương mại, cụm công nghiệp nông thôn và các thiết chế văn hóa-thể thao.

Năm 2026 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp - đúng dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên, thời gian còn rất ngắn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp, các ngành bắt tay ngay vào việc; làm thật cụ thể, thiết thực, hiệu quả; không hình thức; rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng 30 bộ máy tính cho 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1948 (thôn Quang Trung, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), thương binh 81%./.

