Đà Nẵng đẩy mạnh du lịch nông nghiệp, khai thác giá trị làng nghề xanh

Sau các trận lũ lớn vừa qua, nhiều vườn rau hữu cơ của Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông và điểm đến của du lịch nông nghiệp, nông thôn ở xã Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề.

Hiện các thành viên của hợp tác xã và điểm đến đang khẩn trương khôi phục sản xuất. Đây là cơ hội tốt để du khách, nhất là khách quốc tế trải nghiệm trọn vẹn quy trình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp - một sản phẩm đặc trưng của du lịch xanh ở Đà Nẵng.

Trải nghiệm “quy trình” sản xuất nông nghiệp sạch

Hướng dẫn đoàn khách quốc tế do Công ty lữ hành Emic Travel giới thiệu tham quan vườn rau hữu cơ được hình thành từ năm 2014, ông Lê Nhương, Giám đốc Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông (phường Hội An Đông) chia sẻ, năm 2025, lượng khách quốc tế đến tham quan làng rau hữu cơ đạt trên 1.000 lượt người.

Lượng khách có giảm so với năm trước song hầu hết là khách chất lượng cao, nhờ đó doanh thu của hợp tác xã cơ bản ổn định.

Ông Lê Nhương cho biết thêm, hợp tác xã có 11 hộ thành viên, trong đó có 10 hộ sản xuất và 1 thành viên chịu trách nhiệm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, thu hút du khách.

Mỗi du khách đến tham quan vườn, doanh nghiệp lữ hành trả cho chủ vườn 70.000 đồng. Trung bình mỗi tháng, các hộ thành viên có thu nhập 6 triệu đồng/hộ từ hoạt động trải nghiệm quy trình sản xuất và từ 2-3 triệu đồng/hộ đối với các dịch vụ du lịch khác.

Du khách trải nghiệm “quy trình” sản xuất nông nghiệp sạch tại Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Du khách đến tham quan được trải nghiệm quy trình từ khâu làm đất đến chăm sóc và thu hoạch sản phẩm.

Điều khiến du khách thích thú nhất là hợp tác xã sử dụng các loại thảo mộc, các loại cây như gừng, tỏi, ớt và rượu làm thuốc bảo vệ cây trồng thay cho các loại thuốc hóa chất trong cả quá trình sinh trưởng của các loại rau quả.

Phân bón cho các loại rau trong vườn đều là phân hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, tuyệt đối không sử dụng phân hóa học và các chất kích thích. Nước dùng để tưới cho rau là nước sạch từ nguồn giếng khoan, được đưa vào bể lọc để loại bỏ tạp chất.

Vì vậy, tất cả vườn rau của các hộ thành viên trong hợp tác xã đều cho ra sản phẩm rau sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Đây chính là sức hút mạnh nhất của Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông với du khách, nhất là khách quốc tế.

Tham quan và trải nghiệm từ khâu chuẩn bị đất đến gieo trồng các loại rau tại Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông, anh Florian Cherki đến từ Pháp chia sẻ: “Các bạn đã làm tốt mô hình phát triển du lịch nông thôn gắn với lợi ích lâu dài của cộng đồng địa phương. Tại đây, chúng tôi được cung cấp các giá trị trải nghiệm đích thực và thú vị, gắn liền với đời sống, sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng. Tôi tin rằng với cách làm hài hòa này, các giá trị tốt đẹp, đặc sắc của du lịch nông thôn sẽ được lan tỏa mạnh.”

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng Phan Xuân Thanh chia sẻ, những năm qua, du lịch Việt Nam nói chung và du lịch thành phố Đà Nẵng nói riêng đã hợp tác tích cực với cộng đồng quốc tế và Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) triển khai những sáng kiến, cách làm mới để phát triển du lịch nông thôn theo phương châm “mỗi làng một sản phẩm,” “mỗi người dân là một đại sứ du lịch,”“mỗi địa phương-một sản phẩm du lịch đặc sắc.”

Trong xu hướng phát triển chung đó, các điểm đến của thành phố Đà Nẵng nói chung và Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông là một điển hình.

Nâng tầm thương hiệu

Giám đốc Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông Lê Nhương nêu rõ, với hàng trăm điểm du lịch nông thôn, thành phố Đà Nẵng xác định, ngành du lịch là nền tảng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Ngành du lịch Đà Nẵng đang tập trung phát triển, tạo ra những sản phẩm du lịch xanh, dựa vào nền tảng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, tạo cơ hội cho việc bảo tồn tài nguyên, phát triển du lịch bền vững.

Đoàn khách quốc tế gồm tham quan vườn rau hữu cơ được hình thành từ năm 2014 của Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng Phan Xuân Thanh, hầu hết các quốc gia trên thế giới rất quan tâm đầu tư phát triển du lịch theo hướng xanh, thân thiện và bền vững.

Hiện nay có rất nhiều hình thức, mô hình du lịch phong phú, đa dạng như du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch chữa bệnh; trong đó, du lịch nông thôn đang ngày càng phổ biến và tham gia sâu vào chuỗi sản phẩm du lịch xanh.

Phát triển du lịch nông thôn vừa thúc đẩy chuyển dịch kinh tế, giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị vừa quảng bá, tôn vinh, bảo tồn, bồi đắp, phát triển và lan tỏa các giá trị độc đáo của địa phương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Đây đang là lựa chọn trong hành trình tiến đến du lịch xanh của Đà Nẵng.

Những năm qua, Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông nói riêng và các điểm du lịch nông nghiệp của Đà Nẵng nói chung có nhiều trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các mô hình tốt, cách làm hay phát triển du lịch nông thôn.

Việc đưa Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông tham gia hội chợ quốc tế tại Đức, Singapore, Nhật Bản giúp các hãng lữ hành, hộ thành viên du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn chia sẻ, học hỏi về chính sách, cơ chế quản lý, giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển du lịch nông thôn.

Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông đón trên 1000 lượt khách quốc tế trong năm 2025. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Tại Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2024, bà Zoritsa Urosevic, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc nhấn mạnh, tìm kiếm giải pháp phát triển và quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn, ứng dụng các sáng kiến mới góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch bền vững là cam kết mạnh mẽ của Tổ chức trong việc ưu tiên phát triển du lịch nông thôn - nền tảng cho phát triển du lịch bền vững trên toàn cầu.

Việt Nam có hơn 70% dân số sống ở khu vực nông thôn với lợi thế về tài nguyên giàu bản sắc. Các loại hình, sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc sắc, hấp dẫn có khả năng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước mang lại sự đa dạng trong cung ứng dịch vụ du lịch.

Ngược lại, du lịch nông thôn đã khẳng định là nhân tố quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua chuyển đổi sinh kế, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, hỗ trợ duy trì các nghề truyền thống, phát triển sản vật địa phương có giá trị, tạo niềm tin gắn bó với quê hương và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - bà Zoritsa Urosevic tin tưởng./.

