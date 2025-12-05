Trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của người Cơ Tu ở Hà Nội

Cuối tuần này (6-7/12), chuỗi hoạt động văn hóa trải nghiệm mang đậm bản sắc đại ngàn Trường Sơn sẽ diễn ra tại không gian Làng dân tộc Cơ Tu (Khu các làng dân tộc II), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Đến đây, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm các phong tục, tập quán, kiến trúc, nghệ thuật trình diễn và ẩm thực truyền thống của đồng bào Cơ Tu cùng các dân tộc Ba Na, Tà Ôi, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê... đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Điểm nhấn sẽ là chương trình dân ca, dân vũ “Âm vang đại ngàn” do đồng bào Cơ Tu (Đà Nẵng) cùng nhóm nghệ nhân các dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê trình diễn diễn ra trong cả hai ngày cuối tuần.

Điểm nhấn thu hút du khách là chuỗi hoạt động giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm: trình diễn chế biến ẩm thực truyền thống của người Cơ Tu; trải nghiệm tự tay chế biến ẩm thực như cơm lam, thịt nướng, bánh sừng trâu… cùng nghệ nhân; khám phá kiến trúc, tham gia thực hành văn hóa cùng chủ thể (đánh trống, chiêng, học các điệu múa di sản đặc trưng của người Cơ Tu).

Ngày 7/12, đồng bào Cơ Tu sẽ tái hiện Lễ kết nghĩa - Nét đẹp văn hóa cộng đồng Cơ Tu, là nghi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống cộng đồng, giúp du khách hiểu về truyền thống gắn kết, yêu thương và tinh thần cộng đồng đặc trưng của người Cơ Tu.

Chuỗi hoạt động văn hóa Cơ Tu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là dịp để du khách thưởng thức nghệ thuật dân gian, mà còn là cơ hội học - chơi - trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc cùng đồng bào ngay trong môi trường văn hóa nguyên bản; tìm hiểu phong tục, tập quán, lễ nghi truyền thống từ chính chủ thể văn hóa; thưởng thức ẩm thực núi rừng với nhiều món đặc trưng hấp dẫn./.

Văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số bị mai một sẽ được phục hồi, bảo tồn Kế hoạch phục hồi này nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch địa phương, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của nghệ nhân, già làng...