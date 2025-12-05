Du lịch

Điểm đến

Trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của người Cơ Tu ở Hà Nội

Đây không chỉ là dịp để du khách thưởng thức nghệ thuật dân gian Cơ Tu, mà còn là cơ hội học - chơi - trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc cùng đồng bào ngay trong môi trường văn hóa nguyên bản.

M.Mai
Dân tộc Cơ Tu, Đà Nẵng trình diễn cây Nêu với “Lễ ăn trâu mừng lúa nước.” (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dân tộc Cơ Tu, Đà Nẵng trình diễn cây Nêu với “Lễ ăn trâu mừng lúa nước.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuối tuần này (6-7/12), chuỗi hoạt động văn hóa trải nghiệm mang đậm bản sắc đại ngàn Trường Sơn sẽ diễn ra tại không gian Làng dân tộc Cơ Tu (Khu các làng dân tộc II), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Đến đây, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm các phong tục, tập quán, kiến trúc, nghệ thuật trình diễn và ẩm thực truyền thống của đồng bào Cơ Tu cùng các dân tộc Ba Na, Tà Ôi, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê... đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Điểm nhấn sẽ là chương trình dân ca, dân vũ “Âm vang đại ngàn” do đồng bào Cơ Tu (Đà Nẵng) cùng nhóm nghệ nhân các dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê trình diễn diễn ra trong cả hai ngày cuối tuần.

Điểm nhấn thu hút du khách là chuỗi hoạt động giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm: trình diễn chế biến ẩm thực truyền thống của người Cơ Tu; trải nghiệm tự tay chế biến ẩm thực như cơm lam, thịt nướng, bánh sừng trâu… cùng nghệ nhân; khám phá kiến trúc, tham gia thực hành văn hóa cùng chủ thể (đánh trống, chiêng, học các điệu múa di sản đặc trưng của người Cơ Tu).

Ngày 7/12, đồng bào Cơ Tu sẽ tái hiện Lễ kết nghĩa - Nét đẹp văn hóa cộng đồng Cơ Tu, là nghi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống cộng đồng, giúp du khách hiểu về truyền thống gắn kết, yêu thương và tinh thần cộng đồng đặc trưng của người Cơ Tu.

Chuỗi hoạt động văn hóa Cơ Tu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là dịp để du khách thưởng thức nghệ thuật dân gian, mà còn là cơ hội học - chơi - trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc cùng đồng bào ngay trong môi trường văn hóa nguyên bản; tìm hiểu phong tục, tập quán, lễ nghi truyền thống từ chính chủ thể văn hóa; thưởng thức ẩm thực núi rừng với nhiều món đặc trưng hấp dẫn./.

(Vietnam+)
#Trải nghiệm văn hóa truyền thống Cơ Tu #Hoạt động nghệ thuật dân gian Việt Nam #Giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số #Giới thiệu ẩm thực núi rừng Việt Nam #Lễ hội cộng đồng Cơ Tu #Bảo tồn di sản phi vật thể dân tộc thiểu số #Chương trình dân ca #dân vũ đặc sắc #Khám phá kiến trúc truyền thống dân tộc #Tham gia hoạt động thực hành văn hóa #Tái hiện lễ kết nghĩa Cơ Tu TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Khám phá những báu vật nghìn năm tuổi ở Hoài Đức-Hà Nội

Khám phá những báu vật nghìn năm tuổi ở Hoài Đức-Hà Nội

Trưng bày "Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối" đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, giới thiệu tới công chúng gần 1.000 tài liệu, hiện vật lịch sử giá trị. Cuộc khai quật năm 2024, chỉnh lý năm 2025 tại di tích Vườn Chuối đưa đến một khối lượng di tích, di vật khổng lồ, của 4 giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, từ cách đây gần 4.000 năm cho đến 2.000 năm trước. Những tư liệu đấy ghi nhận sự phát triển liên tục của một ngôi làng Việt cổ. Và trong ngôi làng đó chứa đựng những di tích, di vật, thể hiện phân tầng xã hội khá cao.

Tin cùng chuyên mục

Hồ Tây - thắng cảnh độc nhất vô nhị, báu vật thiên nhiên của Thủ đô Hà Nội

Hồ Tây - thắng cảnh độc nhất vô nhị, báu vật thiên nhiên của Thủ đô Hà Nội

Hồ Tây là địa điểm đẹp, thắng cảnh làm say lòng người của Thủ đô Hà Nội. Vẻ đẹp Hồ Tây luôn là một đề tài để các thi nhân, mặc khách chiêm ngưỡng, tạo nên những vần thi ca đặc sắc như: “Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Trấn Vũ , canh gà Thọ Xương/Mịt mù khói tỏa ngàn sương/Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.”

Băng giá phủ trắng cây cỏ ở Y Tý (Lào Cai). (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Nhiệt độ rớt xuống thấp, băng giá phủ trắng Y Tý

Rạng sáng 29/11, nhiệt độ giảm sâu xuống từ dưới 0 độ C đến 3 độ C khiến đợt băng giá thứ 2 đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp cuối tuần.