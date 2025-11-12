Khám phá những báu vật nghìn năm tuổi ở Hoài Đức-Hà Nội

Trưng bày "Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối" đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, giới thiệu tới công chúng gần 1.000 tài liệu, hiện vật lịch sử giá trị. Cuộc khai quật năm 2024, chỉnh lý năm 2025 tại di tích Vườn Chuối đưa đến một khối lượng di tích, di vật khổng lồ, của 4 giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, từ cách đây gần 4.000 năm cho đến 2.000 năm trước. Những tư liệu đấy ghi nhận sự phát triển liên tục của một ngôi làng Việt cổ. Và trong ngôi làng đó chứa đựng những di tích, di vật, thể hiện phân tầng xã hội khá cao.