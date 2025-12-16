Văn hóa

Tổ chức Miss Universe rút văn phòng điều hành khỏi Mexico City

Tổ chức Miss Universe rút văn phòng khỏi Mexico City, chuyển toàn bộ hoạt động về New York do bất ổn pháp lý, an ninh và các vấn đề chính trị.

Phương Lan
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) quyết định rút các văn phòng khỏi thủ đô Mexico City. (Nguồn: Thai News)
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) hôm 15/12 tuyên bố quyết định rút các văn phòng hành chính của đơn vị này khỏi thủ đô Mexico City và chuyển toàn bộ hoạt động điều hành về trụ sở tại thành phố New York, Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông cáo của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó có “sự bất định về pháp lý, tình hình an ninh hiện nay và những cuộc công kích vô căn cứ mang động cơ chính trị,” gây ảnh hưởng đến sự ổn định trong hoạt động của tổ chức.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đồng thời công bố bổ nhiệm bà María José Unda làm Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ quốc tế.

Thành phố New York vốn là trung tâm hành chính và điều hành của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ trong nhiều thập kỷ qua. Việc quay trở lại thành phố này diễn ra sau cuộc thi Miss Universe lần thứ 74 đầy biến động tổ chức tại Thái Lan, nơi đại diện Mexico Fátima Bosch đăng quang.

Tại Mexico, Cơ quan Tình báo Tài chính Mexico (UIF) - cơ quan chống rửa tiền mới đây đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, doanh nhân Mexico Raúl Rocha Cantú, sau khi Văn phòng Công tố nước này mở cuộc điều tra ông do liên quan tới các cáo buộc buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.

Trong khi đó, tại Thái Lan, một tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ hồi cuối tháng 11 đối với bà Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, đồng sở hữu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với cáo buộc lừa đảo liên quan đến việc bán trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty của bà Jakrajutatip - JKN Global Group Public Co. Ltd. - mua bản quyền Miss Universe từ IMG Worldwide LLC vào năm 2022 và đến năm 2023 đã bán 50% cổ phần cho Legacy Holding Group USA thuộc sở hữu của ông Rocha Cantú.

Trước thềm cuộc thi Miss Universe tại Thái Lan, hai giám khảo đã từ chức, trong đó có nhạc sỹ kiêm doanh nhân người Pháp gốc Liban, ông Omar Harfouch, do nghi ngờ có dấu hiệu thao túng trong việc lựa chọn thí sinh vào vòng chung kết. Tuy nhiên, cáo buộc này sau đó bị ban tổ chức bác bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe #Mexico City Mỹ Thái Lan
