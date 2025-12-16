Nghệ sỹ viola quốc tế Nguyệt Thu lan tỏa yêu thương thông qua âm nhạc trị liệu

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài, nghệ sỹ viola Nguyệt Thu – người Việt đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện Tchaikovsky (Nga) đã trở về Việt Nam và ngay lập tức bắt tay vào các dự án văn hóa-nghệ thuật cộng đồng.

Ngày 16/12, chị giới thiệu dự án âm nhạc “Nơi yêu thương bắt đầu” nhằm biến âm nhạc thành “liều thuốc” chữa lành, hỗ trợ trẻ tự kỷ và các nhóm yếu thế.

Theo đó, dự án sẽ tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp trong các bệnh viện nhằm cải thiện tinh thần và tâm trạng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên y tế.

Song song với đó, chị cùng các chuyên gia nghiên cứu "âm nhạc trị liệu" để đưa vào hệ thống âm thanh trong các cơ sở y tế.

"Khoa học đã chứng minh âm nhạc không chỉ khiến cho tâm trạng chúng ta thư thái mà còn có tác dụng xoa dịu những tổn thương nhất định trên cơ thể. Với dự án này, chúng tôi muốn đồng hành cùng các y bác sỹ để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn," nghệ sỹ chia sẻ.

Trước mắt, nữ nghệ sỹ sẽ triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai và Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Với nghệ sỹ Nguyệt Thu, điều khiến chị tự hào không phải là sân khấu lớn hay nhỏ mà là việc tiếng đàn của mình có thể góp phần cân bằng cảm xúc, xoa dịu tinh thần cho các bác sỹ, nhân viên y tế và bệnh nhân trong môi trường đặc thù của bệnh viện.

Mới đây, nghệ sỹ thành lập Không gian nghệ thuật sống Hoàn Nguyên tại Công viên Thống Nhất, với các hoạt động đa dạng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, khởi đầu là "chiến dịch" tặng 1 triệu bát phở cho du khách quốc tế. Với sự kiện này, nghệ sỹ Nguyệt Thu muốn lan tỏa giá trị phở Hà Nội - biểu tượng ẩm thực truyền thống, góp phần quảng bá văn hóa Việt ra thế giới./.

Mang âm nhạc đến bệnh viện: Nối cộng đồng với người bệnh hiểm nghèo Dự kiến trong năm 2016, sẽ có gần 40 chương trình nữa được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ...

Nghệ sỹ viola quốc tế Nguyệt Thu sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc ở Hà Nội. Bố của chị là Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Văn Thưởng, người đặt nền móng cho bộ môn Viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, chị trở thành du học sinh đầu tiên của Việt Nam học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky, Nga. Từ năm 1991 đến năm 1999, chị làm bè trưởng viola trong Dàn nhạc thính phòng quốc tế XXI tại Nga. Năm 1994, Nguyệt Thu tốt nghiệp xuất sắc trung cấp âm nhạc và tiếp tục thi vào Nhạc viện Tchaikovsky với số điểm cao nhất, trở thành du học sinh đầu tiên của Việt Nam học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky. Sau 5 năm học tập dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Yuri Abramovich Bashmet, chị tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành nghệ sỹ viola quốc tế và tham gia biểu diễn tại nhiều nơi trên thế giới, giành nhiều giải thưởng âm nhạc. Từ năm 2009 đến 2011, Nguyệt Thu giảng dạy tại Trường Âm nhạc Mandeville, Singapore. Chị cũng hoàn thành 2 bằng Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục Nghệ thuật ở Nga và Hà Lan.