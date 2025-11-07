'Lời ca còn mãi': Tiếng hát tri ân của các thế hệ học trò gửi NSND Trung Kiên

Giáo sư-Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên (1939-2021) đã dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp âm nhạc cách mạng và công tác đào tạo thanh nhạc. Với công chúng, ông được biết đến với nhiều ca khúc đã đi cùng lịch sử dân tộc. Ông hát bằng cả tâm thế của người chiến sỹ-nghệ sỹ, mang lại cho ca khúc cách mạng sức sống mạnh mẽ, vừa có tính nghệ thuật cao, vừa gần gũi với công chúng.

Để tri ân những cống hiến to lớn của Giáo sư-Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên, Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời ca còn mãi” vào ngày 16/11 tại Hà Nội.

Chương trình do Công ty Vàng Son Một Thuở thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tiến sỹ-Nghệ sỹ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tiến sỹ-Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn làm tổng đạo diễn. Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Hồng chỉ đạo sản xuất.

Di sản Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên để lại là niềm tự hào của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam đương đại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình quy tụ các nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam, những học trò xuất sắc của Giáo sư-Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên như: Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Lan Anh, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Nga, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Uyên… cùng các ca sỹ Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Thủy, Bích Hồng, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Khánh Ly, Quang Tú, Mạnh Hoạch, Thu Hằng, Hương Ly, Minh Tuyến, Thăng Long...

Phần âm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sỹ piano: Tiến sỹ-Nghệ sỹ ưu tú Trịnh Minh Trang, Thạc sỹ Bùi Đăng Khánh, Thạc sỹ Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Thạc sỹ Nguyễn Thanh Giang…

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, nhắc đến Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên là nhắc đến một giọng ca lớn, một người thầy lớn, một nhân cách nghệ sỹ mẫu mực, một người suốt đời tận hiến cho âm nhạc, cho sự nghiệp đào tạo con người.

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng và Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn chia sẻ về đêm nhạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Chương trình ‘Lời ca còn mãi’ là lời tri ân sâu sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, của những thế hệ học trò như chúng tôi đến thầy - Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên. Chương trình cũng là lời khẳng định, chúng tôi đang tiếp nối, phát huy dòng chảy, di sản âm nhạc mà thầy để lại, tiếp tục phát triển lĩnh vực đào tạo thanh nhạc Việt Nam lên những tầm cao mới,” Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng chia sẻ.

Chương trình được chia làm 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học, Dòng chảy âm nhạc cách mạng và Dòng nhạc lãng mạn và đương đại - khái quát sự nghiệp, sự cống hiến của Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên đối với âm nhạc nước nhà và vai trò “kiến trúc sư” trong giảng dạy, đào tạo thanh nhạc của Việt Nam, đồng thời cho thấy sự tiếp nối di sản âm nhạc của người thầy, người nghệ sỹ lừng danh.

Phần 1 bao gồm các tác phẩm âm nhạc bác học, trong đó có nhiều tác phẩm cổ điển Nga bởi Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên là một trong những nghệ sỹ Việt Nam đầu tiên được cử đi đào tạo âm nhạc tại Liên bang Nga – trung tâm của âm nhạc bác học thế giới, nơi có nền đào tạo thanh nhạc cổ điển phát triển.

Phần 2 gợi nhớ lại những tác phẩm âm nhạc cách mạng: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người,” “Bài ca Trường Sơn,” “Gửi nắng cho em,” “Dáng đứng Việt Nam,” “Chào sông Mã anh hùng”…

Phần 3 gồm những ca khúc lãng mạn hiện đại như: “Hà Nội trái tim hồng,” “Cái rét đầu mùa,” “Họa mi hót trong mưa,” “Em vẫn đợi anh về,” “Những ánh sao đêm,” “Vấn vương chợ tình”…

Đặc biệt, khép lại chương trình sẽ là ca khúc “Người thầy” được thể hiện bởi tập thể nghệ sỹ cùng dàn hợp xướng Khoa Thanh nhạc.

Đêm nhạc diễn ra vào 20h ngày 16/11 tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội. Chương trình không bán vé, là một đêm nhạc tri ân xúc động, nơi gặp gỡ của tình thầy trò, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, để tưởng nhớ và tôn vinh người nghệ sỹ tài hoa, người thầy mẫu mực, người đã để lại những “di sản” nghệ thuật đầy dấu ấn./.

