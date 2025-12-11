Iceland trở thành quốc gia thứ 5 tẩy chay cuộc thi Eurovision Song

Đài truyền hình quốc gia Iceland ngày 10/12 cho biết họ sẽ tẩy chay cuộc thi Eurovision Song Contest năm tới vì bất đồng về sự tham gia của Israel.

Trước đó, các đài truyền hình ở Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland và Slovenia đã thông báo với ban tổ chức cuộc thi, Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU, rằng họ sẽ không tham gia cuộc thi ở Vienna vào tháng Năm năm sau sau khi ban tổ chức cho phép Israel tham gia.

Truyền hình Hà Lan cho rằng việc Israel góp mặt không còn phù hợp. Trong khi đó, đài RTVE của Tây Ban Nha nhận định tình hình Gaza và việc Israel sử dụng Eurovision cho mục đích chính trị khiến cuộc thi ngày càng khó duy trì tính trung lập.

Hội đồng quản trị của đài RÚV Iceland đã họp hôm 10/12 để đưa ra quyết định.

“Cuộc thi Âm nhạc và Eurovision luôn hướng đến mục tiêu đoàn kết dân tộc Iceland, nhưng giờ đây rõ ràng mục tiêu này không thể đạt được và quyết định này được đưa ra dựa trên những lý do liên quan đến chương trình,” đài truyền hình cho biết.

Tuần trước, đại hội đồng của EBU - một nhóm các đài truyền hình công cộng từ 56 quốc gia điều hành Eurovision - đã họp để thảo luận về những lo ngại liên quan đến sự tham gia của Israel, nhưng không có hành động nào để loại trừ bất kỳ đài truyền hình nào khỏi cuộc thi.

Những đài truyền hình rút lui bao gồm một số tên tuổi lớn trong thế giới Eurovision. Tây Ban Nha là một trong “Năm quốc gia lớn” có thị trường rộng lớn đóng góp nhiều nhất cho cuộc thi. Ireland đã bảy lần giành giải vô địch tại cuộc thi này.

Iceland, một quốc đảo núi lửa ở Bắc Đại Tây Dương với dân số 360.000 người, chưa bao giờ vô địch nhưng lại có lượng khán giả xem truyền hình bình quân đầu người cao nhất trong tất cả các quốc gia.

Việc các thí sinh bỏ cuộc đã phủ bóng đen lên tương lai của một lễ hội văn hóa vốn được cho là vui vẻ, đậm chất cạnh tranh thân thiện, giáng một đòn mạnh vào người hâm mộ, các đài truyền hình và nguồn tài chính của cuộc thi.

Tranh cãi về sự tham gia của Israel còn phủ bóng lên sự trở lại của Bulgaria, Moldova và Romania sau thời gian vắng mặt vì khó khăn tài chính và các vấn đề khác.

Cuộc thi, sẽ tròn 70 tuổi vào năm 2026, luôn nỗ lực đặt âm nhạc lên trên chính trị, nhưng đã nhiều lần bị cuốn vào các sự kiện trên thế giới. Nga đã bị loại khỏi cuộc thi năm 2022 do chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Cuộc thi cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Gaza trong hai năm qua, gây ra các cuộc biểu tình bên ngoài các địa điểm tổ chức.

Những người phản đối sự tham gia của Israel viện dẫn cuộc chiến ở Gaza, nơi hơn 70.000 người Palestine đã thiệt mạng.

Chính phủ Israel đã nhiều lần nhấn mạnh chiến dịch của mình nhằm tự vệ trước cuộc tấn công của các chiến binh do Hamas lãnh đạo vào ngày 7/10 /2023.

Ngày 10/12 là ngày cuối cùng để các đài truyền hình quốc gia công bố liệu họ có kế hoạch tham gia hay không.

Hơn hai chục quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự cuộc thi ở Vienna, và EBU cho biết danh sách cuối cùng các quốc gia tham gia sẽ được công bố trước Giáng sinh./.

