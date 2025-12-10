Cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2025' đã tìm ra Quán quân, con trai Trọng Tấn về Nhì

Tối 9/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025.”

Với phần thể hiện hai ca khúc “Sông Đắkrông mùa Xuân về” và “Người Hà Nội,” thí sinh Đào Lê Phương Chi đã trở thành Quán quân cuộc thi. Cô đang là sinh viên năm thứ hai của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, học trò của ca sỹ Sao Mai "đời đầu" Phương Nga.

Phần thưởng dành cho cô có tổng giá trị lên đến 600 triệu đồng, bao gồm một xe ôtô và tiền mặt.

Ca sỹ Phương Nga chúc mừng học trò. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải Nhất được trao cho hai thí sinh Thính phòng và Nhạc nhẹ là Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh. Phong cách Dân gian không có thí sinh nào được trao Giải Nhất.

Đáng chú ý, thí sinh Vũ Tấn Đạt (sinh năm 2005), con trai của ca sỹ Trọng Tấn về Nhì phong cách Thính phòng với phần trình bày hai ca khúc “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” và “Truyền thuyết Hồ Gươm.”

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” đã vượt qua khuôn khổ một cuộc thi âm nhạc đơn thuần để trở thành “bệ phóng” uy tín, nơi ươm mầm cho những giọng ca trẻ, chuyên nghiệp và đầy triển vọng. Nhiều ca sỹ từng tham gia cuộc thi và đoạt giải, trở thành những nghệ sĩ thành công, xây dựng con đường âm nhạc nghiêm túc, và tiếp tục cống hiến - minh chứng cho sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng lâu dài của cuộc thi.

Thí sinh người Nga Elena Yugay đoạt Giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ là nơi phát hiện tài năng, “Tiếng hát Hà Nội” còn đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần định hình thẩm mỹ âm nhạc đại chúng. Khán giả Thủ đô và rộng hơn là cả nước được thưởng thức những giọng hát có chuyên môn, tinh tế - điều đó góp phần nâng cao gu nghe-nhìn của công chúng, đồng thời giữ gìn và lan toả giá trị của âm nhạc Việt.

Trải qua hai vòng Sơ khảo và Bán kết, cuộc thi đã lựa chọn được 33 thí sinh nổi bật nhất bước vào vòng Chung kết. Các thí sinh đến từ nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật, trường đại học, trung tâm âm nhạc và cộng đồng yêu ca hát trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành, các thí sinh quốc tế tranh tài ở ba phong cách Thính phòng, Dân gian, Nhạc nhẹ. Sự đa dạng màu sắc ấy khiến đêm chung kết trở thành bức tranh âm nhạc giàu cảm xúc, nơi người xem được trải nghiệm nhiều cung bậc khác nhau qua từng cá tính nghệ thuật.

15 thí sinh trong đêm chung kết đã tạo nên 15 gam màu riêng biệt, góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc của “Tiếng hát Hà Nội 2025.”

Ban Giám khảo quy tụ những nghệ sỹ và nhà chuyên môn uy tín. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đêm Chung kết quy tụ 9 giám khảo, đều là những nghệ sỹ và nhà chuyên môn uy tín hàng đầu: Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh - Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội; Tiến sỹ, Nhà báo Phương Đông; Thiếu tướng, Nhạc sỹ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Nghệ sỹ Nhân dân Hà Thủy; Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa - Phó Trưởng đoàn ca nhạc mới, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam; Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long; Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương - Trưởng đoàn ca nhạc mới, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam; Tiến sỹ, ca sỹ Anh Thơ – Giảng viên Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải, Ban Tổ chức ủng hộ 100 triệu đồng vào tài khoản Thiện nguyện Đài Hà Nội để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm và chia sẻ tới đồng bào chịu nhiều đau thương và mất mát do thiên tai, phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt./.

Cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu năm 2025 khởi động tại Hà Nội Ban Giám khảo năm nay gồm những tên tuổi có kinh nghiệm lâu năm trong làng âm nhạc Việt, nổi bật với sự góp mặt của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, danh ca Ý Lan, “Nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh.

KẾT QUẢ ĐÊM CHUNG KẾT Giải chính • Giải Quán quân (Tổng giá trị 600 triệu đồng): Đào Lê Phương Chi • 3 Giải Nhất theo 3 phong cách (mỗi giải trị giá 100 triệu đồng): - Phong cách Thính phòng: Nguyễn Phương Anh - Phong cách Dân gian: Không có - Phong cách Nhạc nhẹ: Nguyễn Thụy Hải Anh • 3 Giải Nhì theo 3 phong cách (mỗi giải trị giá 50 triệu đồng): - Phong cách Thính phòng: Võ Tấn Đạt - Phạm Hồng Ánh - Phong cách Dân gian: Nguyễn Gia Linh - Võ Thị Duyên - Phong cách Nhạc nhẹ: Nguyễn Văn Việt Cường • 3 Giải Ba theo 3 phong cách (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng): - Phong cách Thính phòng: Hoàng Văn Hiệp - Phong cách Dân gian: Hoàng Khánh Ly - Phong cách Nhạc nhẹ: Nguyễn Lê Duy Anh Hệ thống giải phụ (Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng) • Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất: Nguyễn Hoàng Duy • Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất: Lại Hữu Duy Anh • Thí sinh triển vọng: Trần Anh Thư • Thí sinh được yêu thích trên ứng dụng HANOION: Trần Thị Thanh Thảo • Giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội”: Elena Yugay - Mao Jia Le