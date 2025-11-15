Dự án nhạc vũ kịch “Công nữ Anio” ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Tối 14/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản và Ban điều hành "Công nữ Anio" (Brain Group, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âm Nhạc Yamaha Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến Giao lưu Quốc tế NPO) đồng tổ chức công bố sản xuất Dự án Musical (nhạc vũ kịch) “Công nữ Anio.”

Sự kiện này được tổ chức tiếp nối buổi công bố sản xuất tại Nhật Bản vào ngày 5/11, trong đó có việc công bố nghệ sỹ người Việt Nam được lựa chọn cho vai Công nữ Anio thông qua buổi thử giọng tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cùng nhiều quan chức và nghệ sỹ của hai nước.

Vở nhạc vũ kịch được xây dựng dựa trên vở Opera "Công nữ Anio," ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023, kể về câu chuyện tình yêu có thật từ 400 năm trước giữa công chúa Ngọc Hoa (Công nữ Anio) của Hội An, Việt Nam và Araki Sotaro, một thương nhân Nagasaki, Nhật Bản vào thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền (thời Edo) đầu thế kỷ 17. Đây là một biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nhật.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao dự án, khẳng định chuyện tình giữa Công nữ Ngọc Hoa (Công nữ Anio) và thương nhân Araki Sotaro là "biểu tượng cho quan hệ hữu nghị lâu dài" giữa hai quốc gia, xây dựng trên nền tảng tôn trọng và bình đẳng.

Thứ trưởng cho biết nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” đã được công chiếu lần đầu tiên và là một trong 500 hoạt động giao giữa hai nước.

"Vở opera 'Công nữ Anio' và hôm nay chuyển thành vở nhạc kịch, sinh ra từ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia thì nền tảng chính là sự giao lưu sự hiểu biết và tình yêu giữa hai dân tộc, thể hiện qua câu chuyện tình giữa công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Sotaro. Tôi rất hy vọng rằng với vở nhạc kịch này, sự lan tỏa của câu chuyện tình này nó sẽ rộng hơn,” Thứ trưởng phát biểu.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng khẳng định câu chuyện “Công nữ Anio” là biểu tượng cho mối giao lưu Nhật-Việt, nối liền Nagasaki và Hội An thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền và việc câu chuyện này được tái hiện dưới hình thức nhạc vũ kịch là "cơ hội tuyệt vời để mang sức hấp dẫn của tác phẩm đến với đông đảo khán giả hơn nữa."

Đại sứ cam kết, với vai trò Cố vấn danh dự của Dự án “Công nữ Anio,” sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động tiếp theo của Dự án: “Tôi tin tưởng rằng phiên bản nhạc kịch sắp tới được công chiếu tại Kanagawa sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp của nghệ thuật, văn hóa và tình hữu nghị Nhật-Việt đến với đông đảo khán giả Việt Nam và Nhật Bản.”

Ông Furukawa Naomasa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Brain Việt Nam-đại diện đơn vị sản xuất dự án, cho biết Dự án “Công nữ Anio” nhấn mạnh vào "tình hữu nghị và hoạt động giao thương bình đẳng giữa Nhật Bản và Hội An (Việt Nam), cũng như câu chuyện có thật về tình bạn và tình yêu, được chuyển thể thành tác phẩm giải trí."

Về ý tưởng chuyển thể, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa chia sẻ, chính ông là người đưa ra sáng kiến này hai năm trước sau khi xem vở opera. Thống đốc Kuroiwa mong muốn vở diễn này "có thể lan rộng ra toàn thế giới."

Vở nhạc vũ kịch “Công nữ Anio” dự kiến sẽ công diễn tại Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa, Yokohama, Nhật Bản vào tháng 9/2026, với nữ diễn viên Việt Nam Đỗ Phan Gia Hân đảm nhận vai Công nữ Anio.

Đỗ Phan Gia Hân là thí sinh xuất sắc vượt qua tất cả các vòng tuyển chọn kéo dài ba tháng. Gia Hân đã trình diễn trực tiếp ca khúc chính của nhạc vũ kịch tại sự kiện, được Hội đồng giám khảo đánh giá là sở hữu giọng hát "vừa trong trẻo vừa có nội lực mạnh mẽ" cùng "phong thái khiến tất cả mọi người yêu mến," đúng với hình ảnh “Công nữ Anio thời hiện đại.”

Phát biểu tại buổi lễ, Đỗ Phan Gia Hân, sinh viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chia sẻ: “Em rất cảm kích và cảm thấy rất may mắn khi được lựa chọn vào vai Công nương Anio trong dự án nhạc kịch lần này. Em sẽ cố gắng để có thể lột tả Công nữ Anio thật tốt. Trong quá trình casting, có các tiêu chí nhảy, múa và vũ đạo. Em sẽ cố gắng hết sức mình để gia tăng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.”

Dự kiến vở nhạc vũ kịch sẽ công diễn 20 buổi diễn tại Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa (Yokohama, Kanagawa) từ ngày 11 đến ngày 28/9/2026.

Vở diễn quy tụ dàn diễn viên Tashiro Mario, Onoda Ryunosuke, Oto Kurisu và Đỗ Phan Gia Hân, cùng với đội ngũ sáng tạo bao gồm tác giả âm nhạc Trần Mạnh Hùng và tác giả kịch bản tiếng Việt Hà Quang Minh./.

