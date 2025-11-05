Từ opera đến nhạc kịch: “Công nữ Anio” tái hiện câu chuyện tình yêu Việt-Nhật

Sau thành công vang dội với hàng loạt buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” - một tác phẩm lớn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023) - đã được chuyển thể thành nhạc kịch và sẽ được công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9 năm sau.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong buổi họp báo ở Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo ngày 5/11, Ban điều hành Dự án Opera “Công nữ Anio” cho biết phiên bản tiếng Nhật của vở nhạc kịch “Công nữ Anio” dự kiến sẽ được công diễn lần đầu tiên tại nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa, giáp ranh thủ đô Tokyo, từ ngày 11/9-28/9/2026.



Tổng đạo diễn Ohyama Daisuke trả lời câu hỏi của các cơ quan truyền thông hai nước. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Câu chuyện tình thơ mộng của nàng công nữ Ngọc Hoa thuộc xứ Đàng Trong Việt Nam và chàng thương nhân đến từ Nagasaki Nhật Bản, Araki Sotaro, là một trong những biểu tượng đẹp đẽ của mối lương duyên Việt-Nhật được thể hiện bằng một hình thức nghệ thuật khác, gần gũi hơn nhưng không kém phần hoa lệ.



Về ý tưởng chuyển thể vở opera “Công nữ Anio” thành nhạc kịch tiếng Nhật, ông Kuroiwa Yuji - Thống đốc tỉnh Kanagawa - cho biết: “Trong quá trình thúc đẩy giao lưu, hợp tác với Việt Nam, chúng tôi đã có duyên gặp gỡ với dự án Công nữ Anio. Tôi đã rất cảm động khi thưởng thức tác phẩm này. Tuy nhiên, opera là một hình thức nghệ thuật cao cấp, có rào cản cao đối với đại chúng. Cá nhân tôi rất yêu thích nhạc kịch và nhạc kịch gần gũi hơn với đại chúng. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã để xuất chuyển thể thành nhạc kịch. Tôi tin rằng Công nữ Anio sẽ nổi tiếng khắp thế giới.”



Về phần mình, ông Oyama Daisuke - đạo diễn và là nhà sản xuất nhạc kịch “Công nữ Anio” - nhấn mạnh đến sự đồng điệu về nghệ thuật âm nhạc giữa hai nước và coi đây là nền tảng quan trọng cho tình hữu nghị bền chặt Việt- Nhật.

Ông chia sẻ: “Giao lưu âm nhạc Nhật-Việt có lịch sử từ khoảng 400 năm trước và xa hơn, khi Nhã nhạc của Việt Nam được truyền bá đến Nhật Bản. Nhạc kịch Công nữ Anio, với tính biểu tượng cao đối với Nhật Bản và Việt Nam cũng như đối với thế giới, nằm trong những hoạt động nhằm tiếp nối tình hữu nghị từ xa xưa và để tình cảm này được tiếp tục ấm áp đến 100 năm, 200 năm sau và xa hơn.”



Tại họp báo, các nghệ sỹ tham gia vở diễn đã gửi đến công chúng thông điệp thông qua vai diễn mà mình đảm nhiệm. Đặc biệt, ca sỹ Kurisu Oto còn biểu diễn một ca khúc trong nhạc kịch với phần đệm piano của nghệ sỹ Motohashi Tomoki.



Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cam kết, với vai trò cố vấn danh dự của dự án “Công nữ Anio,” ông sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động tiếp theo của dự án và tin tưởng rằng phiên bản nhạc kịch sắp tới sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp của nghệ thuật, văn hóa và tình hữu nghị Việt-Nhật đến với đông đảo khán giả hai nước./.

Đẩy mạnh hợp tác nghị viện để làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.